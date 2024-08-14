https://ria.ru/20240814/armiya-1966053980.html

В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников

В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников - РИА Новости, 14.08.2024

В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников

Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:36

2024-08-14T00:36

2024-08-14T00:36

специальная военная операция на украине

россия

ярослав нилов

андрей белоусов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий призывникам и контрактникам, вынужденным отражать атаки на территорию РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Нилов направил обращение министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые выполняют задачи по отражению вооруженных вторжений на территорию РФ - например, в Курской и Белгородской областях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Наравне с военнослужащими органов Федеральной службы безопасности в боевых действиях, связанных с отражением вооруженного нападения и вторжением на территорию Российской Федерации, принимали участие и военнослужащие Минобороны России, а также Росгвардии. При этом проявили стойкость, мужество и героизм, в связи с чем достойны звания "Ветеран боевых действий", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, при получении ранений в ходе выполнения боевых задач этим категориям военнослужащих предлагается предоставить статус "инвалид войны", уточняется в документе.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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россия, ярослав нилов, андрей белоусов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, безопасность