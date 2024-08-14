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В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников
В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников - РИА Новости, 14.08.2024
В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников
Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T00:36
2024-08-14T00:36
2024-08-14T00:36
специальная военная операция на украине
россия
ярослав нилов
андрей белоусов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий призывникам и контрактникам, вынужденным отражать атаки на территорию РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Нилов направил обращение министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые выполняют задачи по отражению вооруженных вторжений на территорию РФ - например, в Курской и Белгородской областях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Наравне с военнослужащими органов Федеральной службы безопасности в боевых действиях, связанных с отражением вооруженного нападения и вторжением на территорию Российской Федерации, принимали участие и военнослужащие Минобороны России, а также Росгвардии. При этом проявили стойкость, мужество и героизм, в связи с чем достойны звания "Ветеран боевых действий", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, при получении ранений в ходе выполнения боевых задач этим категориям военнослужащих предлагается предоставить статус "инвалид войны", уточняется в документе.
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россия, ярослав нилов, андрей белоусов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ярослав Нилов, Андрей Белоусов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Безопасность
В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников
В Госдуме предложили присваивать статус ветерана призывникам, отражавшим атаки