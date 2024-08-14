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В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/armiya-1966053980.html
В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников
В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников - РИА Новости, 14.08.2024
В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников
Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T00:36
2024-08-14T00:36
специальная военная операция на украине
россия
ярослав нилов
андрей белоусов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий призывникам и контрактникам, вынужденным отражать атаки на территорию РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Нилов направил обращение министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые выполняют задачи по отражению вооруженных вторжений на территорию РФ - например, в Курской и Белгородской областях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Наравне с военнослужащими органов Федеральной службы безопасности в боевых действиях, связанных с отражением вооруженного нападения и вторжением на территорию Российской Федерации, принимали участие и военнослужащие Минобороны России, а также Росгвардии. При этом проявили стойкость, мужество и героизм, в связи с чем достойны звания "Ветеран боевых действий", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, при получении ранений в ходе выполнения боевых задач этим категориям военнослужащих предлагается предоставить статус "инвалид войны", уточняется в документе.
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россия, ярослав нилов, андрей белоусов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ярослав Нилов, Андрей Белоусов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Безопасность
В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников

В Госдуме предложили присваивать статус ветерана призывникам, отражавшим атаки

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий призывникам и контрактникам, вынужденным отражать атаки на территорию РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Нилов направил обращение министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые выполняют задачи по отражению вооруженных вторжений на территорию РФ - например, в Курской и Белгородской областях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
Вчера, 08:00
"Наравне с военнослужащими органов Федеральной службы безопасности в боевых действиях, связанных с отражением вооруженного нападения и вторжением на территорию Российской Федерации, принимали участие и военнослужащие Минобороны России, а также Росгвардии. При этом проявили стойкость, мужество и героизм, в связи с чем достойны звания "Ветеран боевых действий", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, при получении ранений в ходе выполнения боевых задач этим категориям военнослужащих предлагается предоставить статус "инвалид войны", уточняется в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЯрослав НиловАндрей БелоусовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФБезопасность
 
 
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