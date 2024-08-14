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Суд в Москве арестовал американца, напавшего на полицейского
Суд в Москве арестовал американца, напавшего на полицейского - РИА Новости, 14.08.2024
Суд в Москве арестовал американца, напавшего на полицейского
Мещанский суд Москвы назначил административный арест на срок 15 суток американцу Джозефу Тагеру за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:41
2024-08-14T19:41
2024-08-14T21:26
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил административный арест на срок 15 суток американцу Джозефу Тагеру за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы гражданин США Тагер Джозеф признан виновным в совершении административного правонарушения. <...> Ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", — рассказал собеседник агентства.По данным следствия, 12 августа гражданина США доставили в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставить удостоверяющие личность документы, а затем напал на сотрудника правоохранительных органов.В свою очередь, источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что речь идет об Тагере, который устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставить документы о предыдущем месте жительства. После этого нарушителя забрали в отдел полиции, где он ударил одного из сотрудников.
https://ria.ru/20240715/gilman-1959723773.html
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происшествия, москва, сша, россия
Происшествия, Москва, США, Россия
Суд в Москве арестовал американца, напавшего на полицейского
Суд Москвы арестовал американца Тагера по делу о мелком хулиганстве на 15 суток
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил административный арест на срок 15 суток американцу Джозефу Тагеру за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы гражданин США Тагер Джозеф признан виновным в совершении административного правонарушения. <...> Ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", — рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, 12 августа гражданина США доставили в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставить удостоверяющие личность документы, а затем напал на сотрудника правоохранительных органов.
В свою очередь, источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что речь идет об Тагере, который устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставить документы о предыдущем месте жительства. После этого нарушителя забрали в отдел полиции, где он ударил одного из сотрудников.