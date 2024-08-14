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Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест - РИА Новости, 14.08.2024
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18:53 14.08.2024 (обновлено: 18:59 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/arest-1966252621.html
Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест
Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест - РИА Новости, 14.08.2024
Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест
Защита бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика обжаловала его арест по делу о крупном взяточничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:53
2024-08-14T18:59
общество
россия
дело о хищениях в парке "патриот"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Защита бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика обжаловала его арест по делу о крупном взяточничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката", - сказали в суде.По данным следствия, Демчик, который теперь занимает пост заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"), обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Следствие вменяет Демчику получение взятки в 4 миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ.
https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html
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общество, россия, дело о хищениях в парке "патриот"
Общество, Россия, Дело о хищениях в парке "Патриот"
Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест

Экс-начальник вещевого управления Минобороны Демчик обжаловал арест

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Защита бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика обжаловала его арест по делу о крупном взяточничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката", - сказали в суде.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Ростовской области задержали начальника ГАИ по делу о взятках
Вчера, 10:49
По данным следствия, Демчик, который теперь занимает пост заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"), обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Следствие вменяет Демчику получение взятки в 4 миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ.
Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в зале суда. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Бывший заместитель белгородского губернатора признал вину во взятке
12 августа, 12:19
 
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