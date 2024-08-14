https://ria.ru/20240814/arest-1966252621.html

Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест

Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест - РИА Новости, 14.08.2024

Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест

Защита бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика обжаловала его арест по делу о крупном взяточничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T18:53

2024-08-14T18:53

2024-08-14T18:59

общество

россия

дело о хищениях в парке "патриот"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Защита бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика обжаловала его арест по делу о крупном взяточничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката", - сказали в суде.По данным следствия, Демчик, который теперь занимает пост заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"), обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Следствие вменяет Демчику получение взятки в 4 миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ.

https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html

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общество, россия, дело о хищениях в парке "патриот"