https://ria.ru/20240814/arest-1966252621.html
Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест
Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест - РИА Новости, 14.08.2024
Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест
Защита бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика обжаловала его арест по делу о крупном взяточничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:53
2024-08-14T18:53
2024-08-14T18:59
общество
россия
дело о хищениях в парке "патриот"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Защита бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика обжаловала его арест по делу о крупном взяточничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката", - сказали в суде.По данным следствия, Демчик, который теперь занимает пост заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"), обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Следствие вменяет Демчику получение взятки в 4 миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ.
https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html
https://ria.ru/20240812/polezhaev-1965673963.html
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общество, россия, дело о хищениях в парке "патриот"
Общество, Россия, Дело о хищениях в парке "Патриот"
Бывший начальник вещевого управления Минобороны обжаловал арест
Экс-начальник вещевого управления Минобороны Демчик обжаловал арест
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Защита бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика обжаловала его арест по делу о крупном взяточничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката", - сказали в суде.
По данным следствия, Демчик, который теперь занимает пост заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"), обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Следствие вменяет Демчику получение взятки в 4 миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ.