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ФРГ выдала ордер на арест возможного участника подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 14.08.2024
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09:23 14.08.2024 (обновлено: 13:35 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/arest-1966087348.html
ФРГ выдала ордер на арест возможного участника подрыва "Северных потоков"
ФРГ выдала ордер на арест возможного участника подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 14.08.2024
ФРГ выдала ордер на арест возможного участника подрыва "Северных потоков"
Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:23
2024-08-14T13:35
германия
северный поток
в мире
польша
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 14 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках", передает ARD и другие немецкие СМИ со ссылкой на собственное расследование."Спустя почти два года после взрывов на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель получил первый ордер на арест подозреваемого", — говорится в публикации.По сведениям издания, немецкая генпрокуратура еще в июне передала Польше ордер на арест некоего Владимира З., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Снимок сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что З. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках". Эту информацию якобы подтверждают очевидцы, видевшие группу украинцев на Citroen.Помимо того, есть еще два подозреваемых — это граждане Украины, которые, вероятно, участвовали в операции в качестве водолазов, утверждают медиа.СМИ смогли связаться с находящимся в Польше З., но тот отрицает причастность к теракту. При этом власти оказались в затруднительной ситуации, поскольку проживающий в городе Прушкув подозреваемый воспринимается ими как герой, отмечают издания.Позднее стало известно, что мужчина покинул страну после того, как узнал о том, что Германия подала запрос на его выдачу.В начале июля несколько немецких медиа сообщили со ссылкой на источники в следствии, что подрыв "Северного потока" планировался еще в 2014 году, его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к диверсии на газопроводах.Кто на самом деле стоит за терактом на газопроводе? Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Германия, Швеция и Дания проводили расследования, но датская полиция закрыла его, поскольку не нашла оснований для возбуждения уголовного дела, а шведская — потому что не смогла установить, кому следует предъявить обвинения.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине, утверждает Херш. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20240727/orban-1962378540.html
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германия, северный поток, в мире, польша, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, россия
Германия, Северный поток, В мире, Польша, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Россия
ФРГ выдала ордер на арест возможного участника подрыва "Северных потоков"

ФРГ выдала ордер на арест украинского дайвера по делу о терактах на "Севпотоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках", передает ARD и другие немецкие СМИ со ссылкой на собственное расследование.
«
"Спустя почти два года после взрывов на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель получил первый ордер на арест подозреваемого", — говорится в публикации.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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27 июля, 14:41
По сведениям издания, немецкая генпрокуратура еще в июне передала Польше ордер на арест некоего Владимира З., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Снимок сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что З. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках". Эту информацию якобы подтверждают очевидцы, видевшие группу украинцев на Citroen.
Помимо того, есть еще два подозреваемых — это граждане Украины, которые, вероятно, участвовали в операции в качестве водолазов, утверждают медиа.
СМИ смогли связаться с находящимся в Польше З., но тот отрицает причастность к теракту. При этом власти оказались в затруднительной ситуации, поскольку проживающий в городе Прушкув подозреваемый воспринимается ими как герой, отмечают издания.
Позднее стало известно, что мужчина покинул страну после того, как узнал о том, что Германия подала запрос на его выдачу.
В начале июля несколько немецких медиа сообщили со ссылкой на источники в следствии, что подрыв "Северного потока" планировался еще в 2014 году, его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к диверсии на газопроводах.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
СМИ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
8 января, 14:28

Кто на самом деле стоит за терактом на газопроводе?

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
Германия, Швеция и Дания проводили расследования, но датская полиция закрыла его, поскольку не нашла оснований для возбуждения уголовного дела, а шведская — потому что не смогла установить, кому следует предъявить обвинения.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине, утверждает Херш. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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