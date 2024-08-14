https://ria.ru/20240814/arest-1966059955.html

В Москве заочно арестовали националиста Поткина

В Москве заочно арестовали националиста Поткина - РИА Новости, 14.08.2024

В Москве заочно арестовали националиста Поткина

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал националиста Александра Белова (Поткина) по уголовному делу об отмывании денежных средств, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T02:54

2024-08-14T02:54

2024-08-14T02:54

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал националиста Александра Белова (Поткина) по уголовному делу об отмывании денежных средств, сообщили РИА Новости в суде. "Поткину А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. В суде добавили, что он объявлен в международный розыск. Поткину заочно предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества организованной группой в особо крупном размере. В России ему грозит до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240812/ajsin-1965714583.html

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2024

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происшествия, россия, москва