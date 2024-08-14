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В Москве заочно арестовали националиста Поткина
В Москве заочно арестовали националиста Поткина - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве заочно арестовали националиста Поткина
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал националиста Александра Белова (Поткина) по уголовному делу об отмывании денежных средств, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T02:54
2024-08-14T02:54
2024-08-14T02:54
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал националиста Александра Белова (Поткина) по уголовному делу об отмывании денежных средств, сообщили РИА Новости в суде. "Поткину А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. В суде добавили, что он объявлен в международный розыск. Поткину заочно предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества организованной группой в особо крупном размере. В России ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве заочно арестовали националиста Поткина
Суд в Москве заочно арестовал националиста Поткина по делу об отмывании денег