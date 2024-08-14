https://ria.ru/20240814/arena-1966284307.html
Город Хельсинки ведет переговоры о продаже арены, принадлежащей россиянам
Город Хельсинки ведет переговоры о продаже арены, принадлежащей россиянам - РИА Новости, 14.08.2024
Город Хельсинки ведет переговоры о продаже арены, принадлежащей россиянам
Город Хельсинки ведет переговоры о продаже арены Helsinki Hall, принадлежащей российским бизнесменам, заявили РИА Новости в мэрии Хельсинки. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T23:27
2024-08-14T23:27
2024-08-14T23:27
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Город Хельсинки ведет переговоры о продаже арены Helsinki Hall, принадлежащей российским бизнесменам, заявили РИА Новости в мэрии Хельсинки. Как утверждают финские СМИ, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России. 30 июня этого года истек срок, установленный ЕС для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной. "Что касается города, то переговоры (о продаже арены - ред.) уже начались", - сказал представитель городской администрации. В мэрии также отметили, что город предпринимает шаги по приобретению акций или имущества арены, необходимых для ее эксплуатации. Одновременно с этим Хельсинки подготовит другие меры в случае, если в разумные сроки и разумными средствами договоренность о сделке не будет достигнута. Ранее финские СМИ сообщили, что компания-владелец арены находится на грани банкротства из-за неоплаченных счетов на сотни тысяч евро. Внести платежи при этом невозможно, поскольку финские банки не могут обработать платежные операции владельцев под санкциями, а активы компании заморожены.
https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html
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евросоюз, хельсинки, роман ротенберг, россия, геннадий тимченко, в мире
Евросоюз, Хельсинки, Роман Ротенберг, Россия, Геннадий Тимченко, В мире
Город Хельсинки ведет переговоры о продаже арены, принадлежащей россиянам
Хельсинки ведет переговоры о продаже Helsinki Hall, принадлежащей россиянам
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Город Хельсинки ведет переговоры о продаже арены Helsinki Hall, принадлежащей российским бизнесменам, заявили РИА Новости в мэрии Хельсинки.
Как утверждают финские СМИ, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС
российским бизнесменам Роману Ротенбергу
и Геннадию Тимченко
. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России
. 30 июня этого года истек срок, установленный ЕС для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной.
"Что касается города, то переговоры (о продаже арены - ред.) уже начались", - сказал представитель городской администрации.
В мэрии также отметили, что город предпринимает шаги по приобретению акций или имущества арены, необходимых для ее эксплуатации. Одновременно с этим Хельсинки подготовит другие меры в случае, если в разумные сроки и разумными средствами договоренность о сделке не будет достигнута.
Ранее финские СМИ сообщили, что компания-владелец арены находится на грани банкротства из-за неоплаченных счетов на сотни тысяч евро. Внести платежи при этом невозможно, поскольку финские банки не могут обработать платежные операции владельцев под санкциями, а активы компании заморожены.