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Apple планирует разработать роботизированную руку, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
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22:45 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/apple-1966281989.html
Apple планирует разработать роботизированную руку, пишут СМИ
Apple планирует разработать роботизированную руку, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
Apple планирует разработать роботизированную руку, пишут СМИ
Apple планирует разработать роботизированную руку, управляемую подобием iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T22:45
2024-08-14T22:45
apple
в мире
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МОСКВА, 14 авг- РИА Новости. Apple планирует разработать роботизированную руку, управляемую подобием iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Компания Apple Inc. в поисках новых источников дохода продолжает разработку дорогостоящего настольного домашнего устройства, сочетающего в себе дисплей, похожий на iPad, и роботизированную конечность", - сообщает Блумберг, ссылаясь на источники. Отмечается, что над создание робо-руки работает команда из нескольких сотен человек. По данным агентства, устройство должно стать командным центром умного дома. Кроме того, новая разработка сможет использоваться для видеоконференций и дистанционного управления средствами обеспечения безопасности дома. Ранее в августе стало известно, что чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2023-2024 финансового года, завершившиеся 29 июня, сократилась на 6,7% в годовом выражении и достигла 79 миллиардов долларов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20240803/baffet-1963911464.html
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apple, в мире
Apple, В мире
Apple планирует разработать роботизированную руку, пишут СМИ

Bloomberg: Apple планирует разработать роботизированную руку

© AP Photo / Jeff ChiuГенеральный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор Apple Тим Кук - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Jeff Chiu
Генеральный директор Apple Тим Кук . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг- РИА Новости. Apple планирует разработать роботизированную руку, управляемую подобием iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Компания Apple Inc. в поисках новых источников дохода продолжает разработку дорогостоящего настольного домашнего устройства, сочетающего в себе дисплей, похожий на iPad, и роботизированную конечность", - сообщает Блумберг, ссылаясь на источники.
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Отмечается, что над создание робо-руки работает команда из нескольких сотен человек. По данным агентства, устройство должно стать командным центром умного дома. Кроме того, новая разработка сможет использоваться для видеоконференций и дистанционного управления средствами обеспечения безопасности дома.
Ранее в августе стало известно, что чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2023-2024 финансового года, завершившиеся 29 июня, сократилась на 6,7% в годовом выражении и достигла 79 миллиардов долларов.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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