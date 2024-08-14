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Apple планирует разработать роботизированную руку, пишут СМИ
Apple планирует разработать роботизированную руку, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
Apple планирует разработать роботизированную руку, пишут СМИ
Apple планирует разработать роботизированную руку, управляемую подобием iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T22:45
2024-08-14T22:45
2024-08-14T22:45
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МОСКВА, 14 авг- РИА Новости. Apple планирует разработать роботизированную руку, управляемую подобием iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Компания Apple Inc. в поисках новых источников дохода продолжает разработку дорогостоящего настольного домашнего устройства, сочетающего в себе дисплей, похожий на iPad, и роботизированную конечность", - сообщает Блумберг, ссылаясь на источники. Отмечается, что над создание робо-руки работает команда из нескольких сотен человек. По данным агентства, устройство должно стать командным центром умного дома. Кроме того, новая разработка сможет использоваться для видеоконференций и дистанционного управления средствами обеспечения безопасности дома. Ранее в августе стало известно, что чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2023-2024 финансового года, завершившиеся 29 июня, сократилась на 6,7% в годовом выражении и достигла 79 миллиардов долларов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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apple, в мире
Apple планирует разработать роботизированную руку, пишут СМИ
Bloomberg: Apple планирует разработать роботизированную руку
МОСКВА, 14 авг- РИА Новости.
Apple планирует разработать роботизированную руку
, управляемую подобием iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Компания Apple Inc. в поисках новых источников дохода продолжает разработку дорогостоящего настольного домашнего устройства, сочетающего в себе дисплей, похожий на iPad, и роботизированную конечность", - сообщает Блумберг, ссылаясь на источники.
Отмечается, что над создание робо-руки работает команда из нескольких сотен человек. По данным агентства, устройство должно стать командным центром умного дома. Кроме того, новая разработка сможет использоваться для видеоконференций и дистанционного управления средствами обеспечения безопасности дома.
Ранее в августе стало известно, что чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2023-2024 финансового года, завершившиеся 29 июня, сократилась на 6,7% в годовом выражении и достигла 79 миллиардов долларов.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.