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ВЦКБ "Рубин" рассказали, когда построят АПЛ пятого поколения для ВМФ

ВЦКБ "Рубин" рассказали, когда построят АПЛ пятого поколения для ВМФ - РИА Новости, 14.08.2024

ВЦКБ "Рубин" рассказали, когда построят АПЛ пятого поколения для ВМФ

Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения для ВМФ РФ будет построена к 2040 году, наработки уже есть, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:17

2024-08-14T05:17

2024-08-14T05:17

новое оружие россии

безопасность

россия

игорь вильнит

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения для ВМФ РФ будет построена к 2040 году, наработки уже есть, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит. ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов. "Это сложные вопросы не только в силу деликатности темы, но и потому что речь идет о кораблях, которые должны заменить современные РПКСН проектов 955 и 955А, а восьмая подводная лодка этой серии еще даже не принята в состав флота. Потребность в новых кораблях возникнет на рубеже 2040 года, то есть чуть больше чем через 15 лет. За это время необходимо выполнить НИР и ОКР, построить головной корабль и провести полный цикл испытаний. У нас есть соответствующие наработки, которые позволят сформировать технический облик лодки (в том числе и того, будет ли на ней классическая рубка)", - сказал Вильнит.

https://ria.ru/20240813/podlodka-1965842427.html

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безопасность, россия, игорь вильнит, вооруженные силы рф