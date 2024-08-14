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ВЦКБ "Рубин" рассказали, когда построят АПЛ пятого поколения для ВМФ - РИА Новости, 14.08.2024
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Новое оружие России
 
05:17 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/apl-1966067220.html
ВЦКБ "Рубин" рассказали, когда построят АПЛ пятого поколения для ВМФ
ВЦКБ "Рубин" рассказали, когда построят АПЛ пятого поколения для ВМФ - РИА Новости, 14.08.2024
ВЦКБ "Рубин" рассказали, когда построят АПЛ пятого поколения для ВМФ
Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения для ВМФ РФ будет построена к 2040 году, наработки уже есть, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T05:17
2024-08-14T05:17
новое оружие россии
безопасность
россия
игорь вильнит
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения для ВМФ РФ будет построена к 2040 году, наработки уже есть, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит. ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов. "Это сложные вопросы не только в силу деликатности темы, но и потому что речь идет о кораблях, которые должны заменить современные РПКСН проектов 955 и 955А, а восьмая подводная лодка этой серии еще даже не принята в состав флота. Потребность в новых кораблях возникнет на рубеже 2040 года, то есть чуть больше чем через 15 лет. За это время необходимо выполнить НИР и ОКР, построить головной корабль и провести полный цикл испытаний. У нас есть соответствующие наработки, которые позволят сформировать технический облик лодки (в том числе и того, будет ли на ней классическая рубка)", - сказал Вильнит.
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безопасность, россия, игорь вильнит, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Игорь Вильнит, Вооруженные силы РФ
ВЦКБ "Рубин" рассказали, когда построят АПЛ пятого поколения для ВМФ

ЦКБ "Рубин": атомную подлодку пятого поколения для ВМФ построят к 2040 году

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорабль на воздушной подушке "Мордовия" и подводная лодка "Уфа"
Корабль на воздушной подушке Мордовия и подводная лодка Уфа - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корабль на воздушной подушке "Мордовия" и подводная лодка "Уфа" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения для ВМФ РФ будет построена к 2040 году, наработки уже есть, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.
ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов.
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13 августа, 07:23
"Это сложные вопросы не только в силу деликатности темы, но и потому что речь идет о кораблях, которые должны заменить современные РПКСН проектов 955 и 955А, а восьмая подводная лодка этой серии еще даже не принята в состав флота. Потребность в новых кораблях возникнет на рубеже 2040 года, то есть чуть больше чем через 15 лет. За это время необходимо выполнить НИР и ОКР, построить головной корабль и провести полный цикл испытаний. У нас есть соответствующие наработки, которые позволят сформировать технический облик лодки (в том числе и того, будет ли на ней классическая рубка)", - сказал Вильнит.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияИгорь ВильнитВооруженные силы РФ
 
 
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