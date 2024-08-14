https://ria.ru/20240814/altaj-1966145366.html

На Алтае собаки напали на женщину-инвалида

На Алтае собаки напали на женщину-инвалида - РИА Новости, 14.08.2024

На Алтае собаки напали на женщину-инвалида

Собаки напали на женщину-инвалида в Алтайском крае, прокуратура и СУСК проводят проверки. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:35

2024-08-14T13:35

2024-08-14T13:35

происшествия

алтайский край

бийск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 14 авг – РИА Новости. Собаки напали на женщину-инвалида в Алтайском крае, прокуратура и СУСК проводят проверки. "В средствах массовой информации региона размещено сообщение о том, что в поселке Сорокино, территориально относящемся к городу Бийску, произошло нападение собак на пожилую местную жительницу, являющуюся инвалидом по состоянию здоровья. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратура города Бийска даст оценку исполнению органами местного самоуправления законодательства об обращении с безнадзорными животными и организации, отвечающей по контрактным обязательствам за отлов, стерилизацию, содержание агрессивных животных. В случае установления хозяев собак – соблюдению ими требований, предъявляемых к содержанию домашних питомцев", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Она добавила, что при наличии оснований будет решен вопрос о судебной защите прав и возмещении вреда пострадавшей. СУСК по региону также проводит проверку. "По данному факту следственным отделом по городу Бийску следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка. В ходе проверки следователям СК предстоит установить все обстоятельства, изложенные в сообщении, а также дать юридическую оценку действиям должностных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ, предусматривающей ответственность за халатность", - говорится в сообщении СУСК. По данным издания "Бийский рабочий", пожилая женщина ехала в больницу на квадроцикле, когда на неё напали собаки. Женщина упала на дорогу и травмировалась. Стая животных налетела на женщину, однако ее спас проезжавший мимо автомобилист. Уточняется, что собаки живут рядом с селом и уже не раз терроризировали местных жителей.

https://ria.ru/20240124/napadenie-1923188868.html

алтайский край

бийск

россия

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происшествия, алтайский край, бийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)