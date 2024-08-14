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Алаудинов: в Курской области остановили продвижение основных сил ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 14.08.2024 (обновлено: 11:34 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966111137.html
Алаудинов: в Курской области остановили продвижение основных сил ВСУ
Алаудинов: в Курской области остановили продвижение основных сил ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Алаудинов: в Курской области остановили продвижение основных сил ВСУ
Основные силы ВСУ в Курской области остановлены, большая часть личного состава противника уничтожена, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:24
2024-08-14T11:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
апты алаудинов
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Основные силы ВСУ в Курской области остановлены, большая часть личного состава противника уничтожена, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала."На данный момент я в принципе могу сказать, что эти силы и средства (ВСУ) почти полностью уже блокированы, то есть завершается блокирование всех направлений участков. Где-то за нашей спиной действуют единичные ДРГ, силы и средства, которые ранее просочились, они где-то в лесах находятся – это мы фиксируем. Но основные силы противника уже остановлены, завершается их блокирование", - сказал Алаудинов.Он также добавил, что большая часть техники и личного состава противника уничтожены.
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вооруженные силы украины, курская область, апты алаудинов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Апты Алаудинов, Безопасность
Алаудинов: в Курской области остановили продвижение основных сил ВСУ

Алаудинов: большая часть личного состава ВСУ в Курской области уничтожена

© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Основные силы ВСУ в Курской области остановлены, большая часть личного состава противника уничтожена, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
"На данный момент я в принципе могу сказать, что эти силы и средства (ВСУ) почти полностью уже блокированы, то есть завершается блокирование всех направлений участков. Где-то за нашей спиной действуют единичные ДРГ, силы и средства, которые ранее просочились, они где-то в лесах находятся – это мы фиксируем. Но основные силы противника уже остановлены, завершается их блокирование", - сказал Алаудинов.
Он также добавил, что большая часть техники и личного состава противника уничтожены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьАпты АлаудиновБезопасность
 
 
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