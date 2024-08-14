https://ria.ru/20240814/aktsiya-1966262380.html

В Геническе прошла акция "Курск, мы с тобой!" по сбору гумпомощи

В Геническе прошла акция "Курск, мы с тобой!" по сбору гумпомощи - РИА Новости, 14.08.2024

В Геническе прошла акция "Курск, мы с тобой!" по сбору гумпомощи

Всероссийская акция "Курск, мы с тобой!" прошла в Геническе в Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:57

2024-08-14T19:57

2024-08-14T19:57

специальная военная операция на украине

патриот

юнармия

мгер

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геническ

херсонская область

общество

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ГЕНИЧЕСК, 14 авг - РИА Новости. Всероссийская акция "Курск, мы с тобой!" прошла в Геническе в Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости. Активисты общественных и молодежных организаций Херсонской области собрались в городском парке Геническа, исполнили гимн Курской области и провели сбор гуманитарной помощи для пострадавших от агрессии украинской армии жителей Курской области. "Боль жителей Курской области нам близка, и мы от всего сердца поддерживаем их - так, как мы это можем. Вот в такой небольшой акции которая прошла сегодня здесь и гуманитарной помощью, которая собирается в рамках этой акции, а также каждый день в штабе "Мы вместе", который развернут уже давно в Херсонской области и совсем скоро будет разворачиваться в муниципальных образованиях нашего региона", - сказал заместитель директора молодежного центра "Патриот" Матвей Бухаров. Гуманитарная помощь для жителей Курской области собирается в Геническе ежедневно. Над этим работают волонтеры штаба движения "Мы вместе!", подчеркнул активист. "Сегодня, и то что было собрано на этой неделе, гуманитарная помощь, она совсем скоро отправится жителям Курской области", - сказал представитель МЦ "Патриот". В акции приняли участие: движение Юнармия, ВСКС, "Мы вместе", "Движение первых", "Юг молодой", МГЕР, "Волонтеры Победы", Волонтеры-медики, Российские студенческие отряды, Молодежное крыло Народного Фронта, государственный Фонд "Защитники Отечества". Организована акция министерством молодежной политики Херсонской области совместно с молодежным центром "Патриот", ГАУ ХО "Дом молодежи" и администрацией города Геническ.

https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965885083.html

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html

курская область

геническ

херсонская область

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Всероссийская акция "Курск, мы с тобой!" в Геническе Всероссийская акция "Курск, мы с тобой!" прошла в Геническе в Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости. В рамках мероприятия активисты исполнили гимн Курской области и провели сбор гуманитарной помощи для пострадавших от украинской агрессии и террора жителей региона. 2024-08-14T19:57 true PT2M07S

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патриот, юнармия, мгер, курская область, геническ, херсонская область , общество