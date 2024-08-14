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"Флай Дрон" представила систему защиты от атак беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
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04:54 14.08.2024 (обновлено: 04:56 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ais-1966066013.html
"Флай Дрон" представила систему защиты от атак беспилотников
"Флай Дрон" представила систему защиты от атак беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
"Флай Дрон" представила систему защиты от атак беспилотников
Автоматизированную информационную систему (АИС) "Рубикон", которая обеспечивает защиту инфраструктурных и промышленных объектов от атак беспилотников,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:54
2024-08-14T04:56
безопасность
технологии
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сахалин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Автоматизированную информационную систему (АИС) "Рубикон", которая обеспечивает защиту инфраструктурных и промышленных объектов от атак беспилотников, представила на форуме "Армия-2024" компания-участник рынка НТИ "Флай Дрон", рассказал РИА Новости гендиректор и основатель компании Никита Данилов. "Система является полностью отечественным цифровым продуктом с элементами искусственного интеллекта и функционирует на российском программном обеспечении. Она позволяет оператору, на подготовку которого с нуля уходит всего 2-3 дня, управлять различным оборудованием – средствами РЭБ, РЛС, радиоразведки, оптического обнаружения БПЛА", - сказал Данилов. Он добавил, что система может передавать информацию об угрозах во внешние источники, в том числе государственным органам и министерству обороны РФ. При этом разработка может распознавать объекты по принципу "свой-чужой" для предотвращения подавления полетов легитимных беспилотных воздушных судов. "Рубикон" может объединять комплексы наблюдения за беспилотниками и средств радиоэлектронной борьбы с ними, созданные разными производителями, в общий контур с возможностью централизованного управления всеми комплексами с одного рабочего места. Для эксплуатации системы требуется один оператор без специального дополнительного образования. Внедрение АИС "Рубикон" на объектах возможно как совместно с новым оборудованием РЭБ, так и уже с установленным. При этом компанией проведена интеграция собственного ПО с большинством ведущих производителей антидронных комплексов", - уточнил Данилов. По его словам, в случае выявления атаки на объект "умная" система автоматически окажет помощь оператору в принятии решения о подавлении того или иного беспилотника, представляющего угрозу, а также в выборе способа подавления или сбития. "Название системы раскрывает основной принцип ее работы. Если представляющий угрозу беспилотник нарушает защитный периметр охраняемого объекта, то есть – переходит виртуальный Рубикон, то он неминуемо будет приземлен тем или иным способом", - отметил глава компании. Еще одна функция "Рубикона" - организация полетов "своих" беспилотных авиасистем в границах защищаемых объектов. В том числе возможно согласование полетов с Единой системой организации воздушного движения РФ, администрациями населенных пунктов и профильными корпоративными подразделениями. Ранее демонстрация системы проводилась на проектно-образовательном семинаре "Архипелаг-2024" на Сахалине.
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безопасность, технологии, россия, сахалин, форум "армия — 2024", вооруженные силы рф
Безопасность, Технологии, Россия, Сахалин, Форум "Армия — 2024", Вооруженные силы РФ
"Флай Дрон" представила систему защиты от атак беспилотников

На форуме "Армия-2024" представили систему защиты объектов от атак беспилотников

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкХ Международный военно-технический форум "Армия-2024"
Х Международный военно-технический форум Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Х Международный военно-технический форум "Армия-2024" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Автоматизированную информационную систему (АИС) "Рубикон", которая обеспечивает защиту инфраструктурных и промышленных объектов от атак беспилотников, представила на форуме "Армия-2024" компания-участник рынка НТИ "Флай Дрон", рассказал РИА Новости гендиректор и основатель компании Никита Данилов.
"Система является полностью отечественным цифровым продуктом с элементами искусственного интеллекта и функционирует на российском программном обеспечении. Она позволяет оператору, на подготовку которого с нуля уходит всего 2-3 дня, управлять различным оборудованием – средствами РЭБ, РЛС, радиоразведки, оптического обнаружения БПЛА", - сказал Данилов.
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Он добавил, что система может передавать информацию об угрозах во внешние источники, в том числе государственным органам и министерству обороны РФ. При этом разработка может распознавать объекты по принципу "свой-чужой" для предотвращения подавления полетов легитимных беспилотных воздушных судов.
"Рубикон" может объединять комплексы наблюдения за беспилотниками и средств радиоэлектронной борьбы с ними, созданные разными производителями, в общий контур с возможностью централизованного управления всеми комплексами с одного рабочего места. Для эксплуатации системы требуется один оператор без специального дополнительного образования. Внедрение АИС "Рубикон" на объектах возможно как совместно с новым оборудованием РЭБ, так и уже с установленным. При этом компанией проведена интеграция собственного ПО с большинством ведущих производителей антидронных комплексов", - уточнил Данилов.
По его словам, в случае выявления атаки на объект "умная" система автоматически окажет помощь оператору в принятии решения о подавлении того или иного беспилотника, представляющего угрозу, а также в выборе способа подавления или сбития. "Название системы раскрывает основной принцип ее работы. Если представляющий угрозу беспилотник нарушает защитный периметр охраняемого объекта, то есть – переходит виртуальный Рубикон, то он неминуемо будет приземлен тем или иным способом", - отметил глава компании.
Еще одна функция "Рубикона" - организация полетов "своих" беспилотных авиасистем в границах защищаемых объектов. В том числе возможно согласование полетов с Единой системой организации воздушного движения РФ, администрациями населенных пунктов и профильными корпоративными подразделениями.
Ранее демонстрация системы проводилась на проектно-образовательном семинаре "Архипелаг-2024" на Сахалине.
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