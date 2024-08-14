https://ria.ru/20240814/aes-1966131426.html
В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС
В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС - РИА Новости, 14.08.2024
В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС
Курская АЭС работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Росэнергоатом". РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:39
2024-08-14T12:39
2024-08-14T12:39
курская область
россия
курчатов
валерий герасимов
росэнергоатом
курская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965282070_0:117:3028:1820_1920x0_80_0_0_a43409986a383908be923cf97b204650.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Росэнергоатом". "Станция работает в штатном режиме, работают два энергоблока. Радиационный фон в норме, на уровне природных значений", - сказали в пресс-службе. Как сообщал ранее "Росэнергоатом", на расположенной в Курчатове Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №№3 и 4, энергоблоки №№1 и 2 — в режиме эксплуатации "без генерации". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240809/situatsiya-1965306671.html
https://ria.ru/20240814/peregovory-1966110914.html
курская область
россия
курчатов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965282070_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b666f8316c0fa0e34acbb5fab14ed418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, курчатов, валерий герасимов, росэнергоатом, курская аэс, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Курчатов, Валерий Герасимов, Росэнергоатом, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС
"Росэнергоатом": Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме