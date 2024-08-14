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В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС - РИА Новости, 14.08.2024
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12:39 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/aes-1966131426.html
В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС
В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС - РИА Новости, 14.08.2024
В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС
Курская АЭС работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Росэнергоатом". РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:39
2024-08-14T12:39
курская область
россия
курчатов
валерий герасимов
росэнергоатом
курская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Росэнергоатом". "Станция работает в штатном режиме, работают два энергоблока. Радиационный фон в норме, на уровне природных значений", - сказали в пресс-службе. Как сообщал ранее "Росэнергоатом", на расположенной в Курчатове Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №№3 и 4, энергоблоки №№1 и 2 — в режиме эксплуатации "без генерации". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240809/situatsiya-1965306671.html
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курская область, россия, курчатов, валерий герасимов, росэнергоатом, курская аэс, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Курчатов, Валерий Герасимов, Росэнергоатом, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС

"Росэнергоатом": Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".
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"Станция работает в штатном режиме, работают два энергоблока. Радиационный фон в норме, на уровне природных значений", - сказали в пресс-службе.
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове. - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС
9 августа, 22:17
Как сообщал ранее "Росэнергоатом", на расположенной в Курчатове Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №№3 и 4, энергоблоки №№1 и 2 — в режиме эксплуатации "без генерации".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Вчера, 11:21
 
Курская областьРоссияКурчатовВалерий ГерасимовРосэнергоатомКурская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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