https://ria.ru/20240814/aes-1966131426.html

В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС

В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС - РИА Новости, 14.08.2024

В "Росэнергоатоме" рассказали о работе Курской АЭС

Курская АЭС работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Росэнергоатом". РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:39

2024-08-14T12:39

2024-08-14T12:39

курская область

россия

курчатов

валерий герасимов

росэнергоатом

курская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Росэнергоатом". "Станция работает в штатном режиме, работают два энергоблока. Радиационный фон в норме, на уровне природных значений", - сказали в пресс-службе. Как сообщал ранее "Росэнергоатом", на расположенной в Курчатове Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №№3 и 4, энергоблоки №№1 и 2 — в режиме эксплуатации "без генерации". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240809/situatsiya-1965306671.html

https://ria.ru/20240814/peregovory-1966110914.html

курская область

россия

курчатов

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курская область, россия, курчатов, валерий герасимов, росэнергоатом, курская аэс, вооруженные силы украины