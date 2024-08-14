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"В этом трагедия": СМИ рассказали, кто возьмет власть после победы Харрис - РИА Новости, 14.08.2024
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07:16 14.08.2024 (обновлено: 07:43 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ac-1966074032.html
"В этом трагедия": СМИ рассказали, кто возьмет власть после победы Харрис
"В этом трагедия": СМИ рассказали, кто возьмет власть после победы Харрис - РИА Новости, 14.08.2024
"В этом трагедия": СМИ рассказали, кто возьмет власть после победы Харрис
В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис фактически станет заложницей спикера Палаты представителей США... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:16
2024-08-14T07:43
в мире
сша
камала харрис
нэнси пелоси
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис фактически станет заложницей спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и политических кризисов, пишет редактор журнала American Conservative Коллин Пруэтт.Автор отмечает, что решение президента США Джо Байдена об отказе участвовать в президентских выборах произошло под влиянием бывших партийных сил, спонсоров и парламентских элит, в котором не последнюю роль сыграла Нэнси Пелоси."Пелоси &lt;...&gt; фактически свела президента до уровня ставленника законодательной власти и привела свою наследницу &lt;...&gt;, фактически изменила Конституцию США", — утверждает автор.В статье указывается, что Харрис станет заложницей решений спонсоров, глав департаментов и руководства Конгресса и будет лишь беспомощно наблюдать за кризисными процессами со стороны, так как всю полноту власти возьмет на себя законодательный орган Пелоси.&quot;В этом и есть трагедия Камалы Харрис&quot;, — заключил автор.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240808/pelos-1965050278.html
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в мире, сша, камала харрис, нэнси пелоси
В мире, США, Камала Харрис, Нэнси Пелоси
"В этом трагедия": СМИ рассказали, кто возьмет власть после победы Харрис

AC: на посту президента Харрис станет заложницей Пелоси

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис фактически станет заложницей спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и политических кризисов, пишет редактор журнала American Conservative Коллин Пруэтт.
Автор отмечает, что решение президента США Джо Байдена об отказе участвовать в президентских выборах произошло под влиянием бывших партийных сил, спонсоров и парламентских элит, в котором не последнюю роль сыграла Нэнси Пелоси.
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"Пелоси <...> фактически свела президента до уровня ставленника законодательной власти и привела свою наследницу <...>, фактически изменила Конституцию США", — утверждает автор.
В статье указывается, что Харрис станет заложницей решений спонсоров, глав департаментов и руководства Конгресса и будет лишь беспомощно наблюдать за кризисными процессами со стороны, так как всю полноту власти возьмет на себя законодательный орган Пелоси.
«

"В этом и есть трагедия Камалы Харрис", — заключил автор.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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