https://ria.ru/20240814/ac-1966074032.html

"В этом трагедия": СМИ рассказали, кто возьмет власть после победы Харрис

"В этом трагедия": СМИ рассказали, кто возьмет власть после победы Харрис - РИА Новости, 14.08.2024

"В этом трагедия": СМИ рассказали, кто возьмет власть после победы Харрис

В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис фактически станет заложницей спикера Палаты представителей США... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T07:16

2024-08-14T07:16

2024-08-14T07:43

в мире

сша

камала харрис

нэнси пелоси

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис фактически станет заложницей спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и политических кризисов, пишет редактор журнала American Conservative Коллин Пруэтт.Автор отмечает, что решение президента США Джо Байдена об отказе участвовать в президентских выборах произошло под влиянием бывших партийных сил, спонсоров и парламентских элит, в котором не последнюю роль сыграла Нэнси Пелоси."Пелоси <...> фактически свела президента до уровня ставленника законодательной власти и привела свою наследницу <...>, фактически изменила Конституцию США", — утверждает автор.В статье указывается, что Харрис станет заложницей решений спонсоров, глав департаментов и руководства Конгресса и будет лишь беспомощно наблюдать за кризисными процессами со стороны, так как всю полноту власти возьмет на себя законодательный орган Пелоси."В этом и есть трагедия Камалы Харрис", — заключил автор.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240808/pelos-1965050278.html

https://ria.ru/20240805/ssha-1964055767.html

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в мире, сша, камала харрис, нэнси пелоси