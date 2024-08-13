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В Ереване бразилец выпил по требованию таможни ввезенную жидкость и умер

В Ереване бразилец выпил по требованию таможни ввезенную жидкость и умер - РИА Новости, 13.08.2024

В Ереване бразилец выпил по требованию таможни ввезенную жидкость и умер

Гражданин Бразилии скончался в Ереване, выпив в аэропорту "Звартноц" по требованию армянских таможенников ввезенную им в страну жидкость, передает армянская... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:45

2024-08-13T13:45

2024-08-13T13:45

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ЕРЕВАН, 13 авг - РИА Новости. Гражданин Бразилии скончался в Ереване, выпив в аэропорту "Звартноц" по требованию армянских таможенников ввезенную им в страну жидкость, передает армянская газета "Грапарак" (Площадь). "Трагический случай произошел в аэропорту "Звартноц" несколько дней назад. Сотрудники таможенной службы заметили бутылку в руке пассажира, прилетевшего из Бразилии в Армению, спросили, что в ней. Бразилец ответил, что это вино. Вместо того, чтобы проверить содержимое бутылки, таможенники заставили бразильца выпить жидкость, после чего его состояние резко ухудшилось, и через несколько минут он скончался", - говорится в сообщении. По данным издания, в бутылке было наркотическое средство. В МВД Армении сообщили газете, что 8 августа в линейное отделение полиции аэропорта "Звартноц" поступило сообщение, что бригада скорой помощи доставила из аэропорта в медицинский центр иностранца, который скончался в больнице. Следственный комитет подтвердил информацию, что скончавшийся был гражданином Бразилии, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", назначены судебно-медицинская экспертиза и судебно-химическая экспертиза обнаруженного вещества. Российские пограничники 31 июля покинули ереванский аэропорт "Звартноц", где несли службу 32 года. С 1 августа служащие армянских погранвойск приступили к самостоятельной охране госграницы в аэропорту без участия российских коллег.

https://ria.ru/20240213/uksus-1927097013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бразилия, армения, ереван