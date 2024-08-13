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В Ереване бразилец выпил по требованию таможни ввезенную жидкость и умер - РИА Новости, 13.08.2024
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13:45 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/zhidkost-1965915952.html
В Ереване бразилец выпил по требованию таможни ввезенную жидкость и умер
В Ереване бразилец выпил по требованию таможни ввезенную жидкость и умер - РИА Новости, 13.08.2024
В Ереване бразилец выпил по требованию таможни ввезенную жидкость и умер
Гражданин Бразилии скончался в Ереване, выпив в аэропорту "Звартноц" по требованию армянских таможенников ввезенную им в страну жидкость, передает армянская... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:45
2024-08-13T13:45
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ЕРЕВАН, 13 авг - РИА Новости. Гражданин Бразилии скончался в Ереване, выпив в аэропорту "Звартноц" по требованию армянских таможенников ввезенную им в страну жидкость, передает армянская газета "Грапарак" (Площадь). "Трагический случай произошел в аэропорту "Звартноц" несколько дней назад. Сотрудники таможенной службы заметили бутылку в руке пассажира, прилетевшего из Бразилии в Армению, спросили, что в ней. Бразилец ответил, что это вино. Вместо того, чтобы проверить содержимое бутылки, таможенники заставили бразильца выпить жидкость, после чего его состояние резко ухудшилось, и через несколько минут он скончался", - говорится в сообщении. По данным издания, в бутылке было наркотическое средство. В МВД Армении сообщили газете, что 8 августа в линейное отделение полиции аэропорта "Звартноц" поступило сообщение, что бригада скорой помощи доставила из аэропорта в медицинский центр иностранца, который скончался в больнице. Следственный комитет подтвердил информацию, что скончавшийся был гражданином Бразилии, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", назначены судебно-медицинская экспертиза и судебно-химическая экспертиза обнаруженного вещества. Российские пограничники 31 июля покинули ереванский аэропорт "Звартноц", где несли службу 32 года. С 1 августа служащие армянских погранвойск приступили к самостоятельной охране госграницы в аэропорту без участия российских коллег.
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в мире, бразилия, армения, ереван
В мире, Бразилия, Армения, Ереван
В Ереване бразилец выпил по требованию таможни ввезенную жидкость и умер

В Ереване умер бразилец, выпивший по требованию таможенников ввезенную жидкость

CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image Международный аэропорт Звартноц
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image
Международный аэропорт Звартноц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 авг - РИА Новости. Гражданин Бразилии скончался в Ереване, выпив в аэропорту "Звартноц" по требованию армянских таможенников ввезенную им в страну жидкость, передает армянская газета "Грапарак" (Площадь).
«
"Трагический случай произошел в аэропорту "Звартноц" несколько дней назад. Сотрудники таможенной службы заметили бутылку в руке пассажира, прилетевшего из Бразилии в Армению, спросили, что в ней. Бразилец ответил, что это вино. Вместо того, чтобы проверить содержимое бутылки, таможенники заставили бразильца выпить жидкость, после чего его состояние резко ухудшилось, и через несколько минут он скончался", - говорится в сообщении.
По данным издания, в бутылке было наркотическое средство. В МВД Армении сообщили газете, что 8 августа в линейное отделение полиции аэропорта "Звартноц" поступило сообщение, что бригада скорой помощи доставила из аэропорта в медицинский центр иностранца, который скончался в больнице.
Следственный комитет подтвердил информацию, что скончавшийся был гражданином Бразилии, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", назначены судебно-медицинская экспертиза и судебно-химическая экспертиза обнаруженного вещества.
Российские пограничники 31 июля покинули ереванский аэропорт "Звартноц", где несли службу 32 года. С 1 августа служащие армянских погранвойск приступили к самостоятельной охране госграницы в аэропорту без участия российских коллег.
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