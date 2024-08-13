https://ria.ru/20240813/zemletryasenie-1965821230.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 13.08.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано Тихом океане у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T00:03
2024-08-13T00:03
2024-08-13T00:03
шикотан
тихий океан
кунашир (остров)
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано Тихом океане у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло ночью 13 августа. Эпицентр находился в 92 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 41 километр", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, землетрясение могли ощутить на Шикотане силой до 3 баллов, на соседнем острове Кунашир – до 2 баллов. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240810/zemletrjasenie-1965344792.html
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шикотан, тихий океан, кунашир (остров), елена семенова, происшествия, россия
Шикотан, Тихий океан, Кунашир (остров), Елена Семенова, Происшествия, Россия
У побережья Курил произошло землетрясение
В Тихом океане у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6