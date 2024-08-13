https://ria.ru/20240813/zemletryasenie-1965821230.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 13.08.2024

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано Тихом океане у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T00:03

2024-08-13T00:03

2024-08-13T00:03

шикотан

тихий океан

кунашир (остров)

елена семенова

происшествия

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано Тихом океане у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло ночью 13 августа. Эпицентр находился в 92 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 41 километр", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, землетрясение могли ощутить на Шикотане силой до 3 баллов, на соседнем острове Кунашир – до 2 баллов. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240810/zemletrjasenie-1965344792.html

шикотан

тихий океан

кунашир (остров)

россия

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шикотан, тихий океан, кунашир (остров), елена семенова, происшествия, россия