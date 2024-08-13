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"Горит в огне": слова Зеленского о Курской области вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1966023422.html
"Горит в огне": слова Зеленского о Курской области вызвали гнев в Сети
"Горит в огне": слова Зеленского о Курской области вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 13.08.2024
"Горит в огне": слова Зеленского о Курской области вызвали гнев в Сети
Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на сообщение Владимира Зеленского во вторник, в котором он упомянул боевые действия в курском приграничье. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:45
2024-08-13T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
курская область
владимир зеленский
александр сырский
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на сообщение Владимира Зеленского во вторник, в котором он упомянул боевые действия в курском приграничье.Глава киевского режима написал, что постоянно получает доклады от главкома ВСУ Александра Сырского о действиях украинской армии в российском регионе, где, по его словам, идут "сложные бои"."Следовательно, Киев будет разрушен и превращен в руины", — предсказал Renegade."Зачем ты бьешь по гражданским?" — спросил Nyehlane Mohlala."Будь твоя воля, ты бы наблюдал, как весь мир горит в огне за преступления Украины", — написал David Ravicher."Ты посылаешь детей на свою идиотскую войну", — заявил Gold Finger."В Курской области погибают много украинских и американских солдат. Почему я должен умирать ради этого маленького предателя Зеленского?" — не понимает Aka.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240813/soskin-1966013893.html
https://ria.ru/20240813/kiev-1965957401.html
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украина
киев
россия
курская область
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в мире, украина, киев, россия, курская область, владимир зеленский, александр сырский, суджанский район, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Суджанский район, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)

"Горит в огне": слова Зеленского о Курской области вызвали гнев в Сети

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на сообщение Владимира Зеленского во вторник, в котором он упомянул боевые действия в курском приграничье.
Глава киевского режима написал, что постоянно получает доклады от главкома ВСУ Александра Сырского о действиях украинской армии в российском регионе, где, по его словам, идут "сложные бои".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Вчера, 18:36
"Следовательно, Киев будет разрушен и превращен в руины", — предсказал Renegade.
"Зачем ты бьешь по гражданским?" — спросил Nyehlane Mohlala.
«
"Будь твоя воля, ты бы наблюдал, как весь мир горит в огне за преступления Украины", — написал David Ravicher.
"Ты посылаешь детей на свою идиотскую войну", — заявил Gold Finger.
Штурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В США раскрыли брешь в обороне Киева из-за событий в Курской области
Вчера, 15:43
"В Курской области погибают много украинских и американских солдат. Почему я должен умирать ради этого маленького предателя Зеленского?" — не понимает Aka.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийАлександр СырскийСуджанский районВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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