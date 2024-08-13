https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1966023422.html

"Горит в огне": слова Зеленского о Курской области вызвали гнев в Сети

"Горит в огне": слова Зеленского о Курской области вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 13.08.2024

"Горит в огне": слова Зеленского о Курской области вызвали гнев в Сети

Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на сообщение Владимира Зеленского во вторник, в котором он упомянул боевые действия в курском приграничье. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:45

2024-08-13T19:45

2024-08-13T19:45

специальная военная операция на украине

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курская область

владимир зеленский

александр сырский

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на сообщение Владимира Зеленского во вторник, в котором он упомянул боевые действия в курском приграничье.Глава киевского режима написал, что постоянно получает доклады от главкома ВСУ Александра Сырского о действиях украинской армии в российском регионе, где, по его словам, идут "сложные бои"."Следовательно, Киев будет разрушен и превращен в руины", — предсказал Renegade."Зачем ты бьешь по гражданским?" — спросил Nyehlane Mohlala."Будь твоя воля, ты бы наблюдал, как весь мир горит в огне за преступления Украины", — написал David Ravicher."Ты посылаешь детей на свою идиотскую войну", — заявил Gold Finger."В Курской области погибают много украинских и американских солдат. Почему я должен умирать ради этого маленького предателя Зеленского?" — не понимает Aka.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240813/soskin-1966013893.html

https://ria.ru/20240813/kiev-1965957401.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965938344.html

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россия

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суджанский район

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