https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1965853081.html

Вашингтон готовит кампанию по дискредитации Зеленского, сообщила СВР

Вашингтон готовит кампанию по дискредитации Зеленского, сообщила СВР - РИА Новости, 13.08.2024

Вашингтон готовит кампанию по дискредитации Зеленского, сообщила СВР

В США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины, заявила Служба внешней разведки... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:12

2024-08-13T09:12

2024-08-13T09:54

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вашингтон (штат)

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины, заявила Служба внешней разведки России."По поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", — говорится в сообщении.Поэтому администрация США предполагает развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского, чтобы вынудить его покинуть пост, а также ищет замену главе киевского режима, которая устроила бы большинство западных союзников. По информации разведки, в качестве наиболее подходящей кандидатуры рассматривается бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. "К "сильным сторонам" Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", — добавили в пресс-бюро СВР.Как полагают в Белом доме, это позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта, заключается в сообщении.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964231686.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

сша

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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вашингтон (штат), владимир зеленский, в мире