Вашингтон готовит кампанию по дискредитации Зеленского, сообщила СВР
СВР: в США обсуждают варианты замены Зеленского на менее коррумпированную фигуру
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины, заявила Служба внешней разведки России.
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"По поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", — говорится в сообщении.
Поэтому администрация США предполагает развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского, чтобы вынудить его покинуть пост, а также ищет замену главе киевского режима, которая устроила бы большинство западных союзников.
По информации разведки, в качестве наиболее подходящей кандидатуры рассматривается бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"К "сильным сторонам" Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", — добавили в пресс-бюро СВР.
Как полагают в Белом доме, это позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта, заключается в сообщении.
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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как отмечал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.