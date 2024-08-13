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Вашингтон готовит кампанию по дискредитации Зеленского, сообщила СВР - РИА Новости, 13.08.2024
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09:12 13.08.2024 (обновлено: 09:54 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1965853081.html
Вашингтон готовит кампанию по дискредитации Зеленского, сообщила СВР
Вашингтон готовит кампанию по дискредитации Зеленского, сообщила СВР - РИА Новости, 13.08.2024
Вашингтон готовит кампанию по дискредитации Зеленского, сообщила СВР
В США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины, заявила Служба внешней разведки... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:12
2024-08-13T09:54
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вашингтон (штат)
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины, заявила Служба внешней разведки России."По поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", — говорится в сообщении.Поэтому администрация США предполагает развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского, чтобы вынудить его покинуть пост, а также ищет замену главе киевского режима, которая устроила бы большинство западных союзников. По информации разведки, в качестве наиболее подходящей кандидатуры рассматривается бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. "К "сильным сторонам" Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", — добавили в пресс-бюро СВР.Как полагают в Белом доме, это позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта, заключается в сообщении.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вашингтон (штат), владимир зеленский, в мире
США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, В мире
Вашингтон готовит кампанию по дискредитации Зеленского, сообщила СВР

СВР: в США обсуждают варианты замены Зеленского на менее коррумпированную фигуру

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины, заявила Служба внешней разведки России.
«
"По поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", — говорится в сообщении.
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Поэтому администрация США предполагает развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского, чтобы вынудить его покинуть пост, а также ищет замену главе киевского режима, которая устроила бы большинство западных союзников.
По информации разведки, в качестве наиболее подходящей кандидатуры рассматривается бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.
«
"К "сильным сторонам" Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", — добавили в пресс-бюро СВР.
Как полагают в Белом доме, это позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта, заключается в сообщении.
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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как отмечал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.
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СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вашингтон (штат)Владимир ЗеленскийВ мире
 
 
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