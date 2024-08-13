https://ria.ru/20240813/zelenskij-1965861101.html

СВР: действия Зеленского угрожают выходом эскалации за пределы Украины

СВР: действия Зеленского угрожают выходом эскалации за пределы Украины - РИА Новости, 13.08.2024

СВР: действия Зеленского угрожают выходом эскалации за пределы Украины

Владимир Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:41

2024-08-13T09:41

2024-08-13T09:49

специальная военная операция на украине

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщает, что, по поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)