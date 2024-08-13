https://ria.ru/20240813/zelenskij-1965861101.html
СВР: действия Зеленского угрожают выходом эскалации за пределы Украины
СВР: действия Зеленского угрожают выходом эскалации за пределы Украины - РИА Новости, 13.08.2024
СВР: действия Зеленского угрожают выходом эскалации за пределы Украины
Владимир Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:41
2024-08-13T09:41
2024-08-13T09:49
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владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщает, что, по поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: действия Зеленского угрожают выходом эскалации за пределы Украины
СВР: Зеленский делает шаги, угрожающие выходом эскалации за пределы Украины