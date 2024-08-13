https://ria.ru/20240813/zavod-1965881949.html
Завод имени Дегтярева поставит Минобороны 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы
Завод имени Дегтярева поставит Минобороны 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы - РИА Новости, 13.08.2024
Завод имени Дегтярева поставит Минобороны 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы
Завод имени В.А. Дегтярева поставит Минобороны России 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы 6П59. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:43
2024-08-13T11:43
2024-08-13T11:43
безопасность
россия
анатолий гуляев
форум "армия — 2024"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Завод имени В.А. Дегтярева поставит Минобороны России 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы 6П59. Государственный контракт на поставку пулеметов на полях форума "Армия-2024" подписал начальник управления продаж открытого акционерного общества "Завод имени В.А. Дегтярева" Владимир Мандельштам. Со стороны ведомства свою подпись поставил генерал-полковник, начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев.
https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html
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безопасность, россия, анатолий гуляев, форум "армия — 2024"
Безопасность, Россия, Анатолий Гуляев, Форум "Армия — 2024"
Завод имени Дегтярева поставит Минобороны 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы
Завод имени Дегтярева заключил контракт на поставку Минобороны пулеметов 6П59