https://ria.ru/20240813/zapret-1965828407.html
В Госдуме предложили запретить детское шампанское
В Госдуме предложили запретить детское шампанское - РИА Новости, 13.08.2024
В Госдуме предложили запретить детское шампанское
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что планирует обратиться в правительство с просьбой провести мониторинг и предложить механизм запрета... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T02:47
2024-08-13T02:47
2024-08-13T02:47
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что планирует обратиться в правительство с просьбой провести мониторинг и предложить механизм запрета детского шампанского. "Не первый год выступаю за запрет детского шампанского. Это прямая реклама алкогольных напитков в детской среде. Почему нельзя называть лимонад лимонадом? Зачем обязательно использовать слово "шампанское", которое имеет прямое отношение к определенному виду алкоголя. Реклама алкогольных напитков среди детей запрещена. За это нужно штрафовать", - сказал Хамзаев. Он отметил, что эта тема всегда активно обсуждается в преддверии новогодних праздников. Депутат считает, что основная задача - добиться того, чтобы детского шампанского не было уже в этот Новый год. "Считаю, что предприниматели могут добровольно отказаться от подобного товара в преддверии Нового года. Со своей стороны мы попросим правительство РФ провести мониторинг, взять на контроль запрос от граждан России и предложить свой механизм запрета такой продукции как "детское шампанское", - добавил парламентарий.
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общество, россия, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить детское шампанское
Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести механизм запрета детского шампанского
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что планирует обратиться в правительство с просьбой провести мониторинг и предложить механизм запрета детского шампанского.
"Не первый год выступаю за запрет детского шампанского. Это прямая реклама алкогольных напитков в детской среде. Почему нельзя называть лимонад лимонадом? Зачем обязательно использовать слово "шампанское", которое имеет прямое отношение к определенному виду алкоголя. Реклама алкогольных напитков среди детей запрещена. За это нужно штрафовать", - сказал Хамзаев.
Он отметил, что эта тема всегда активно обсуждается в преддверии новогодних праздников. Депутат считает, что основная задача - добиться того, чтобы детского шампанского не было уже в этот Новый год.
"Считаю, что предприниматели могут добровольно отказаться от подобного товара в преддверии Нового года. Со своей стороны мы попросим правительство РФ
провести мониторинг, взять на контроль запрос от граждан России и предложить свой механизм запрета такой продукции как "детское шампанское", - добавил парламентарий.