https://ria.ru/20240813/zakonoproekt-1965916445.html

Законопроект о распределении договоров ОСАГО в СГ внесен в Госдуму

Законопроект о распределении договоров ОСАГО в СГ внесен в Госдуму - РИА Новости, 13.08.2024

Законопроект о распределении договоров ОСАГО в СГ внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить страховщиков с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:46

2024-08-13T13:46

2024-08-13T13:46

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госдума рф

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евгений уфимцев

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить страховщиков с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии исключительным правом на заключение договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы страхования Союзного государства в отношении транспортного средства, документ доступен в думской электронной базе. "Правом на заключение договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы страхования Союзного государства в отношении транспортного средства могут наделяться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в государстве-участнике Союзного государства, на территории которого зарегистрировано транспортное средство", - сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту. Законопроектом также предусматривается право оператора Автоматизированной информационной системы страхования (АИС) осуществлять обмен сведениями, содержащими личные данные, о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и о произведенных выплатах с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков, иностранными профессиональными объединениями страховщиков, действующими в рамках системы страхования Союзного государства. "Профессиональное объединение страховщиков организует распределение между своими членами уникальных номеров страховых полисов обязательного страхования и договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы страхования Союзного государства, которые присваиваются и учитываются оператором АИС страхования", - отмечается в пояснительной записке. Кроме того, предусматривается возможность заключения договоров в рамках системы страхования Союзного государства в форме электронного документа. "После поступления законопроекта в Госдуму и его принятия будут установлены тарифы на дополнение к покрытию. Также и другие нормативные документы по реализации нового закона могут быть разработаны и приняты на его основе после вступления в силу", - пояснил журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев "Главное, что следует иметь в виду, что договор расширения ОСАГО на Беларусь будет заключаться по желанию страхователя, то есть покрытие на РБ не будет по умолчанию включаться во все договоры ОСАГО. За расширение таким образом будет доплачивать только часть автовладельцев по собственному желанию. На стоимости обычного ОСАГО это никак не отразится", - заключил он.

https://ria.ru/20240807/finrynok-1964747754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, госдума рф, осаго, евгений уфимцев