Рейтинг@Mail.ru
Законопроект о распределении договоров ОСАГО в СГ внесен в Госдуму - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:46 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/zakonoproekt-1965916445.html
Законопроект о распределении договоров ОСАГО в СГ внесен в Госдуму
Законопроект о распределении договоров ОСАГО в СГ внесен в Госдуму - РИА Новости, 13.08.2024
Законопроект о распределении договоров ОСАГО в СГ внесен в Госдуму
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить страховщиков с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:46
2024-08-13T13:46
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
госдума рф
осаго
евгений уфимцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить страховщиков с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии исключительным правом на заключение договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы страхования Союзного государства в отношении транспортного средства, документ доступен в думской электронной базе. "Правом на заключение договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы страхования Союзного государства в отношении транспортного средства могут наделяться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в государстве-участнике Союзного государства, на территории которого зарегистрировано транспортное средство", - сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту. Законопроектом также предусматривается право оператора Автоматизированной информационной системы страхования (АИС) осуществлять обмен сведениями, содержащими личные данные, о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и о произведенных выплатах с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков, иностранными профессиональными объединениями страховщиков, действующими в рамках системы страхования Союзного государства. "Профессиональное объединение страховщиков организует распределение между своими членами уникальных номеров страховых полисов обязательного страхования и договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы страхования Союзного государства, которые присваиваются и учитываются оператором АИС страхования", - отмечается в пояснительной записке. Кроме того, предусматривается возможность заключения договоров в рамках системы страхования Союзного государства в форме электронного документа. "После поступления законопроекта в Госдуму и его принятия будут установлены тарифы на дополнение к покрытию. Также и другие нормативные документы по реализации нового закона могут быть разработаны и приняты на его основе после вступления в силу", - пояснил журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев "Главное, что следует иметь в виду, что договор расширения ОСАГО на Беларусь будет заключаться по желанию страхователя, то есть покрытие на РБ не будет по умолчанию включаться во все договоры ОСАГО. За расширение таким образом будет доплачивать только часть автовладельцев по собственному желанию. На стоимости обычного ОСАГО это никак не отразится", - заключил он.
https://ria.ru/20240807/finrynok-1964747754.html
https://ria.ru/20240801/belorussija-1963522306.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, госдума рф, осаго, евгений уфимцев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Госдума РФ, ОСАГО, Евгений Уфимцев

Законопроект о распределении договоров ОСАГО в СГ внесен в Госдуму

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить страховщиков с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии исключительным правом на заключение договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы страхования Союзного государства в отношении транспортного средства, документ доступен в думской электронной базе.
"Правом на заключение договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы страхования Союзного государства в отношении транспортного средства могут наделяться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в государстве-участнике Союзного государства, на территории которого зарегистрировано транспортное средство", - сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком
7 августа, 19:08
Законопроектом также предусматривается право оператора Автоматизированной информационной системы страхования (АИС) осуществлять обмен сведениями, содержащими личные данные, о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и о произведенных выплатах с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков, иностранными профессиональными объединениями страховщиков, действующими в рамках системы страхования Союзного государства.
"Профессиональное объединение страховщиков организует распределение между своими членами уникальных номеров страховых полисов обязательного страхования и договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы страхования Союзного государства, которые присваиваются и учитываются оператором АИС страхования", - отмечается в пояснительной записке. Кроме того, предусматривается возможность заключения договоров в рамках системы страхования Союзного государства в форме электронного документа.
"После поступления законопроекта в Госдуму и его принятия будут установлены тарифы на дополнение к покрытию. Также и другие нормативные документы по реализации нового закона могут быть разработаны и приняты на его основе после вступления в силу", - пояснил журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев
"Главное, что следует иметь в виду, что договор расширения ОСАГО на Беларусь будет заключаться по желанию страхователя, то есть покрытие на РБ не будет по умолчанию включаться во все договоры ОСАГО. За расширение таким образом будет доплачивать только часть автовладельцев по собственному желанию. На стоимости обычного ОСАГО это никак не отразится", - заключил он.
Рабочее совещание по вопросу развития в регионах России единых мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Белоруссия создает в России пять мультибрендовых центров продажи техники
1 августа, 19:16
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияГосдума РФОСАГОЕвгений Уфимцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала