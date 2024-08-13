https://ria.ru/20240813/zaes-1965969986.html

Россия еще раз допустила экспертов МАГАТЭ на градирню Запорожской АЭС

Россия еще раз допустила экспертов МАГАТЭ на градирню Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2024

Россия еще раз допустила экспертов МАГАТЭ на градирню Запорожской АЭС

Россия снова разрешила экспертам Международного агентства по атомной энергии побывать на градирне Запорожской АЭС, сообщил российский постпред при международных РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:25

2024-08-13T16:25

2024-08-13T17:27

вооруженные силы украины

магатэ

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евгений балицкий

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 13 авг — РИА Новости. Россия снова разрешила экспертам Международного агентства по атомной энергии побывать на градирне Запорожской АЭС, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале."Сегодня в первой половине дня экспертам МАГАТЭ повторно была предоставлена возможность посетить градирню, пострадавшую от пожара в результате украинской атаки", — написал он. По словам Ульянова, можно ожидать, что полученная экспертами информация найдет отражение в очередной сводке МАГАТЭ уже сегодня вечером. В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что эксперты осмотрели разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые устройства, для чего поднялись на площадку обслуживания градирни на высоте 15 метров.Накануне специалисты агентства побывали на станции и увидели последствия атаки украинских беспилотников на градирню. Как рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук, им показали остатки горевшего пластика, пострадавшую башню и рассказали о ее устройстве. Кроме того, Черничук опроверг публикации в западных СМИ о том, что там якобы намеренно подожгли покрышки или бочки с топливом. Минувшей ночью МАГАТЭ выпустило заявление, в котором говорилось, что эксперты пока не могут определить причины пожара. Тем не менее они сочли маловероятным то, что возгорание началось у основания градирни. Эксперты также признали, что пожар не повлиял на ядерную безопасность станции, и не выявили повышенного уровня радиации.Вечером 11 августа градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.При этом никто не пострадал, на работу АЭС пожар не повлиял. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20240813/feyk-1965829676.html

https://radiosputnik.ru/20240812/zhurova-1965773386.html

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вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс, евгений балицкий, михаил ульянов (дипломат), россия, вена, запорожская область, в мире