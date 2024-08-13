Рейтинг@Mail.ru
Россия еще раз допустила экспертов МАГАТЭ на градирню Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 13.08.2024 (обновлено: 17:27 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/zaes-1965969986.html
Россия еще раз допустила экспертов МАГАТЭ на градирню Запорожской АЭС
Россия еще раз допустила экспертов МАГАТЭ на градирню Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2024
Россия еще раз допустила экспертов МАГАТЭ на градирню Запорожской АЭС
Россия снова разрешила экспертам Международного агентства по атомной энергии побывать на градирне Запорожской АЭС, сообщил российский постпред при международных РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:25
2024-08-13T17:27
вооруженные силы украины
магатэ
запорожская аэс
евгений балицкий
михаил ульянов (дипломат)
россия
вена
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965638379_0:402:1100:1021_1920x0_80_0_0_cb10b0ccdf7662f351e30ce3a5cf538d.jpg
ВЕНА, 13 авг — РИА Новости. Россия снова разрешила экспертам Международного агентства по атомной энергии побывать на градирне Запорожской АЭС, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале."Сегодня в первой половине дня экспертам МАГАТЭ повторно была предоставлена возможность посетить градирню, пострадавшую от пожара в результате украинской атаки", — написал он. По словам Ульянова, можно ожидать, что полученная экспертами информация найдет отражение в очередной сводке МАГАТЭ уже сегодня вечером. В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что эксперты осмотрели разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые устройства, для чего поднялись на площадку обслуживания градирни на высоте 15 метров.Накануне специалисты агентства побывали на станции и увидели последствия атаки украинских беспилотников на градирню. Как рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук, им показали остатки горевшего пластика, пострадавшую башню и рассказали о ее устройстве. Кроме того, Черничук опроверг публикации в западных СМИ о том, что там якобы намеренно подожгли покрышки или бочки с топливом. Минувшей ночью МАГАТЭ выпустило заявление, в котором говорилось, что эксперты пока не могут определить причины пожара. Тем не менее они сочли маловероятным то, что возгорание началось у основания градирни. Эксперты также признали, что пожар не повлиял на ядерную безопасность станции, и не выявили повышенного уровня радиации.Вечером 11 августа градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.При этом никто не пострадал, на работу АЭС пожар не повлиял. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Радиационный фон в норме.
https://ria.ru/20240813/feyk-1965829676.html
https://radiosputnik.ru/20240812/zhurova-1965773386.html
россия
вена
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965638379_0:299:1100:1124_1920x0_80_0_0_b882e7ab05cd0c326f5c048e5f0196e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс, евгений балицкий, михаил ульянов (дипломат), россия, вена, запорожская область, в мире
Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Вена, Запорожская область, В мире
Россия еще раз допустила экспертов МАГАТЭ на градирню Запорожской АЭС

Ульянов: Россия снова дала экспертам МАГАТЭ допуск на градирню ЗАЭС

© Кадр видео из соцсетейПожар на ЗАЭС
Пожар на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на ЗАЭС
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 авг — РИА Новости. Россия снова разрешила экспертам Международного агентства по атомной энергии побывать на градирне Запорожской АЭС, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.
"Сегодня в первой половине дня экспертам МАГАТЭ повторно была предоставлена возможность посетить градирню, пострадавшую от пожара в результате украинской атаки", — написал он.
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Фейк о пожаре на ЗАЭС был разоблачен за сутки, заявил российский дипломат
Вчера, 03:07
По словам Ульянова, можно ожидать, что полученная экспертами информация найдет отражение в очередной сводке МАГАТЭ уже сегодня вечером.
В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что эксперты осмотрели разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые устройства, для чего поднялись на площадку обслуживания градирни на высоте 15 метров.
Накануне специалисты агентства побывали на станции и увидели последствия атаки украинских беспилотников на градирню. Как рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук, им показали остатки горевшего пластика, пострадавшую башню и рассказали о ее устройстве. Кроме того, Черничук опроверг публикации в западных СМИ о том, что там якобы намеренно подожгли покрышки или бочки с топливом.
Минувшей ночью МАГАТЭ выпустило заявление, в котором говорилось, что эксперты пока не могут определить причины пожара. Тем не менее они сочли маловероятным то, что возгорание началось у основания градирни. Эксперты также признали, что пожар не повлиял на ядерную безопасность станции, и не выявили повышенного уровня радиации.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Крайне удивительно". Почему Европа молчит об атаках на ЗАЭС
12 августа, 17:34
Вечером 11 августа градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.
При этом никто не пострадал, на работу АЭС пожар не повлиял. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Радиационный фон в норме.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.

Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Вооруженные силы УкраиныМАГАТЭЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийМихаил Ульянов (дипломат)РоссияВенаЗапорожская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала