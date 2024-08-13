https://ria.ru/20240813/zaes-1965827559.html

В МАГАТЭ сочли маловероятным, что пожар на ЗАЭС начался у ее основания

В МАГАТЭ сочли маловероятным, что пожар на ЗАЭС начался у ее основания - РИА Новости, 13.08.2024

В МАГАТЭ сочли маловероятным, что пожар на ЗАЭС начался у ее основания

Специалисты МАГАТЭ считают маловероятным, что пожар на градирне ЗАЭС начался у ее основания, сообщило МАГАТЭ. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T02:10

2024-08-13T02:10

2024-08-13T02:10

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ считают маловероятным, что пожар на градирне ЗАЭС начался у ее основания, сообщило МАГАТЭ. "На основании наблюдений команда пришла к выводу, что маловероятно, что основной источник пожара находился у основания градирни", - говорится в заявлении организации. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.

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магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, в мире, запорожская область, россия