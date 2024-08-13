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В МАГАТЭ сочли маловероятным, что пожар на ЗАЭС начался у ее основания - РИА Новости, 13.08.2024
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02:10 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/zaes-1965827559.html
В МАГАТЭ сочли маловероятным, что пожар на ЗАЭС начался у ее основания
В МАГАТЭ сочли маловероятным, что пожар на ЗАЭС начался у ее основания - РИА Новости, 13.08.2024
В МАГАТЭ сочли маловероятным, что пожар на ЗАЭС начался у ее основания
Специалисты МАГАТЭ считают маловероятным, что пожар на градирне ЗАЭС начался у ее основания, сообщило МАГАТЭ. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T02:10
2024-08-13T02:10
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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запорожская область
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ считают маловероятным, что пожар на градирне ЗАЭС начался у ее основания, сообщило МАГАТЭ. "На основании наблюдений команда пришла к выводу, что маловероятно, что основной источник пожара находился у основания градирни", - говорится в заявлении организации. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.
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магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, в мире, запорожская область, россия
МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, В мире, Запорожская область, Россия
В МАГАТЭ сочли маловероятным, что пожар на ЗАЭС начался у ее основания

МАГАТЭ: маловероятно, что пожар на градирне ЗАЭС начался у ее основания

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ считают маловероятным, что пожар на градирне ЗАЭС начался у ее основания, сообщило МАГАТЭ.
"На основании наблюдений команда пришла к выводу, что маловероятно, что основной источник пожара находился у основания градирни", - говорится в заявлении организации.
Пожар на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
МАГАТЭ не обнаружило остатков покрышек в поврежденной башне градирни ЗАЭС
02:04
Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.
 
МАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСВ миреЗапорожская областьРоссия
 
 
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