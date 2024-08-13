https://ria.ru/20240813/zaes--1966040050.html

Жители Энергодара назвали украинский обстрел объектов ЗАЭС терроризмом

Жители Энергодара назвали украинский обстрел объектов ЗАЭС терроризмом - РИА Новости, 13.08.2024

Жители Энергодара назвали украинский обстрел объектов ЗАЭС терроризмом

Жители города Энергодар называют терроризмом обстрелы ВСУ объектов Запорожской атомной электростанции и гражданских объектов города, в беседах с корреспондентом РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T21:54

2024-08-13T21:54

2024-08-13T22:07

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

энергодар

происшествия

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ЭНЕРГОДАР, 13 авг – РИА Новости. Жители города Энергодар называют терроризмом обстрелы ВСУ объектов Запорожской атомной электростанции и гражданских объектов города, в беседах с корреспондентом РИА Новости они признаются, что такие действия Киева не могут не возмущать горожан. В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. "Это не может не беспокоить. Это чистой воды терроризм. Украина теперь как страна-террорист. У Украины знаете как – в Доме профсоюзов сами себя сожги, в Донбассе сами себе взрывали дома и убивали своих детей. И, конечно, на атомной станции, мы здесь живем и сами себе хотим испортить экологию. Советский Союз не одну атомную на Украине построил. Если Россия сама себя обстреливает, почему туда не летит, а только сюда летит?" - задалась вопросом жительница Энергодара Людмила. Она призвала украинских боевиков задуматься о последствиях обстрелов Энергодара. "Надо иметь трезвый ум. Если с нашей атомной что-то случится, то вы не только погубите жителей Энергодара, прилетит и вам тоже… погибнут и жители Украины на той стороне. Все пострадают от этого. Возможно и соседние страны пострадают", - сказала Людмила. "Атомная станция и все, что с ней связано – это в первую очередь не безопасно. Мне кажется, что повреждение ее инфраструктуры может привести к катастрофическому эффекту. А с учетом того, что в наш город возвращаются люди, то это выходит за все рамки разумного… У нас мирный город. Уже два года живем в Российской Федерации. Что еще от нас нужно – я просто не понимаю. Разбить атомную станцию? Не только наш город погибнет. Вся Европа будет полыхать", - сказал журналистам исполняющий обязанности директора школы бокса имени Манзули Владимир Ненашев. В свою очередь, глава Энергодара Эдуард Сеновоз подтвердил массовый негативный настрой горожан к действиям украинских боевиков и в целом к власти на Украине. "Населению трудно переживать все эти трудности. Конечно, это не может население не возмущать. Они видят кто это делает, насколько это делается выверенно, точечно с четким намерением сделать невыносимыми условия для жизни горожан. Очень негативно воспринимается все… люди прекрасно понимают кто это делает и с какой целью",- сказал Сеновоз РИА Новости.

https://ria.ru/20240813/ustinov-1965926694.html

https://ria.ru/20240812/zaes-1965670894.html

https://ria.ru/20240812/zaes--1965811850.html

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Жители Энергодара об обстрелах ВСУ Жители Энергодара называют терроризмом обстрелы ВСУ объектов Запорожской АЭС. В беседах с корреспондентом РИА Новости они признаются, что такие действия Киева не могут не возмущать горожан. 2024-08-13T21:54 true PT4M20S

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евгений балицкий, энергодар, происшествия