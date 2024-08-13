https://ria.ru/20240813/zaderzhanie-1966036498.html

На Кубани задержали солиста "Коррозии металла"

На Кубани задержали солиста "Коррозии металла" - РИА Новости, 13.08.2024

На Кубани задержали солиста "Коррозии металла"

Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого доставили в отдел полиции в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T21:15

2024-08-13T21:15

2024-08-13T21:44

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сергей троицкий

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого доставили в отдел полиции в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю."В дежурную часть отдела полиции (Центральный район) Управления МВД России по городу Новороссийску 13.08.2024 года поступило сообщение от продавца магазина, расположенного на проспекте Ленина, о том, что мужчина пытается расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности", — рассказали в ведомстве.Троицкому назначили наказание в виде административного штрафа за мелкое хулиганство. Отмечается, что в процессе разбирательства с силовиками мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками и приставал к гражданам.Из-за жалоб задержанного на плохое самочувствие его сопроводили в медучреждение для осмотра врача, после чего доставили в отдел полиции Центрального района.В свою очередь, подозрительную банкноту изъяли для проведения экспертизы."Коррозию металла" основали в 1984 году, группа выступает в стиле трэш-метал. Концерт проекта "ПАУК Оркестр" прошел в Новороссийске 10 августа.

https://ria.ru/20240724/scheta-1961803672.html

https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964403230.html

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коррозия металла, сергей троицкий, новороссийск, происшествия, краснодарский край, россия