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На Кубани задержали солиста "Коррозии металла"
На Кубани задержали солиста "Коррозии металла" - РИА Новости, 13.08.2024
На Кубани задержали солиста "Коррозии металла"
Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого доставили в отдел полиции в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:15
2024-08-13T21:15
2024-08-13T21:44
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КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого доставили в отдел полиции в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю."В дежурную часть отдела полиции (Центральный район) Управления МВД России по городу Новороссийску 13.08.2024 года поступило сообщение от продавца магазина, расположенного на проспекте Ленина, о том, что мужчина пытается расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности", — рассказали в ведомстве.Троицкому назначили наказание в виде административного штрафа за мелкое хулиганство. Отмечается, что в процессе разбирательства с силовиками мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками и приставал к гражданам.Из-за жалоб задержанного на плохое самочувствие его сопроводили в медучреждение для осмотра врача, после чего доставили в отдел полиции Центрального района.В свою очередь, подозрительную банкноту изъяли для проведения экспертизы."Коррозию металла" основали в 1984 году, группа выступает в стиле трэш-метал. Концерт проекта "ПАУК Оркестр" прошел в Новороссийске 10 августа.
https://ria.ru/20240724/scheta-1961803672.html
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Шоубиз, Коррозия металла, Сергей Троицкий, Новороссийск, Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани задержали солиста "Коррозии металла"
На Кубани задержали солиста "Коррозии металла" Троицкого
КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого доставили в отдел полиции в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"В дежурную часть отдела полиции (Центральный район) Управления МВД России
по городу Новороссийску 13.08.2024 года поступило сообщение от продавца магазина, расположенного на проспекте Ленина, о том, что мужчина пытается расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности", — рассказали в ведомстве.
Троицкому назначили наказание в виде административного штрафа за мелкое хулиганство. Отмечается, что в процессе разбирательства с силовиками мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками и приставал к гражданам.
Из-за жалоб задержанного на плохое самочувствие его сопроводили в медучреждение для осмотра врача, после чего доставили в отдел полиции Центрального района.
В свою очередь, подозрительную банкноту изъяли для проведения экспертизы.
"Коррозию металла" основали в 1984 году, группа выступает в стиле трэш-метал. Концерт проекта "ПАУК Оркестр" прошел в Новороссийске 10 августа.