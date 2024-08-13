Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали солиста "Коррозии металла" - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:15 13.08.2024 (обновлено: 21:44 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/zaderzhanie-1966036498.html
На Кубани задержали солиста "Коррозии металла"
На Кубани задержали солиста "Коррозии металла" - РИА Новости, 13.08.2024
На Кубани задержали солиста "Коррозии металла"
Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого доставили в отдел полиции в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:15
2024-08-13T21:44
шоубиз
коррозия металла
сергей троицкий
новороссийск
происшествия
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942895861_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_4965fea5aec5a7ef871aa989eb014171.jpg
КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого доставили в отдел полиции в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю."В дежурную часть отдела полиции (Центральный район) Управления МВД России по городу Новороссийску 13.08.2024 года поступило сообщение от продавца магазина, расположенного на проспекте Ленина, о том, что мужчина пытается расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности", — рассказали в ведомстве.Троицкому назначили наказание в виде административного штрафа за мелкое хулиганство. Отмечается, что в процессе разбирательства с силовиками мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками и приставал к гражданам.Из-за жалоб задержанного на плохое самочувствие его сопроводили в медучреждение для осмотра врача, после чего доставили в отдел полиции Центрального района.В свою очередь, подозрительную банкноту изъяли для проведения экспертизы."Коррозию металла" основали в 1984 году, группа выступает в стиле трэш-метал. Концерт проекта "ПАУК Оркестр" прошел в Новороссийске 10 августа.
https://ria.ru/20240724/scheta-1961803672.html
https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964403230.html
новороссийск
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942895861_0:0:1953:1465_1920x0_80_0_0_aca9be1d717f67ab32c95ae50cdc29ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коррозия металла, сергей троицкий, новороссийск, происшествия, краснодарский край, россия
Шоубиз, Коррозия металла, Сергей Троицкий, Новороссийск, Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани задержали солиста "Коррозии металла"

На Кубани задержали солиста "Коррозии металла" Троицкого

© РИА Новости / Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО | Перейти в медиабанкСергей Троицкий
Сергей Троицкий - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО
Перейти в медиабанк
Сергей Троицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого доставили в отдел полиции в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"В дежурную часть отдела полиции (Центральный район) Управления МВД России по городу Новороссийску 13.08.2024 года поступило сообщение от продавца магазина, расположенного на проспекте Ленина, о том, что мужчина пытается расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности", — рассказали в ведомстве.
Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоza) - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой
24 июля, 19:35
Троицкому назначили наказание в виде административного штрафа за мелкое хулиганство. Отмечается, что в процессе разбирательства с силовиками мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками и приставал к гражданам.
Из-за жалоб задержанного на плохое самочувствие его сопроводили в медучреждение для осмотра врача, после чего доставили в отдел полиции Центрального района.
В свою очередь, подозрительную банкноту изъяли для проведения экспертизы.
"Коррозию металла" основали в 1984 году, группа выступает в стиле трэш-метал. Концерт проекта "ПАУК Оркестр" прошел в Новороссийске 10 августа.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Юрист рассказал о рисках для проведения концерта Пугачевой в России
6 августа, 14:01
 
ШоубизКоррозия металлаСергей ТроицкийНовороссийскПроисшествияКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала