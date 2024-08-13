https://ria.ru/20240813/yemen-1965830006.html

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 13.08.2024

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T03:11

2024-08-13T03:11

2024-08-13T03:11

в мире

ходейда (город)

красное море

йемен

ансар алла

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 63 морских милях (около 116,6 километра - ред.) к юго-западу от Ходейды, Йемен", — говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

ходейда (город)

красное море

йемен

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в мире, ходейда (город), красное море, йемен, ансар алла