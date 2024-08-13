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Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 13.08.2024
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03:11 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/yemen-1965830006.html
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 13.08.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:11
2024-08-13T03:11
в мире
ходейда (город)
красное море
йемен
ансар алла
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 63 морских милях (около 116,6 километра - ред.) к юго-западу от Ходейды, Йемен", — говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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ходейда (город)
красное море
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в мире, ходейда (город), красное море, йемен, ансар алла
В мире, Ходейда (город), Красное море, Йемен, Ансар Алла
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у йеменского порта Ходейда

© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 63 морских милях (около 116,6 километра - ред.) к юго-западу от Ходейды, Йемен", — говорится в сообщении управления в соцсети X.
Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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В миреХодейда (город)Красное мореЙеменАнсар Алла
 
 
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