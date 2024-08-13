Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у йеменского порта Ходейда
© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 63 морских милях (около 116,6 километра - ред.) к юго-западу от Ходейды, Йемен", — говорится в сообщении управления в соцсети X.
Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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