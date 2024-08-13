https://ria.ru/20240813/yars-1966020005.html

РВСН показали на форуме "Армия" как охраняется комплекс "Ярс"

РВСН показали на форуме "Армия" как охраняется комплекс "Ярс" - РИА Новости, 13.08.2024

РВСН показали на форуме "Армия" как охраняется комплекс "Ярс"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на форуме "Армия" продемонстрировали подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" и как он охраняется при... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:20

2024-08-13T19:20

2024-08-13T19:27

безопасность

алексей ковалев

ракетные войска стратегического назначения

патриот

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ПАРК "ПАТРИОТ (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на форуме "Армия" продемонстрировали подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" и как он охраняется при помощи противодиверсионных машин "Тайфун", сообщил председатель военно-научного комитета РВСН, полковник Алексей Ковалев. "На форуме представлена установка "Ярс" - это мобильный подвижный грунтовый комплекс стратегического назначения. Экспозиция сделана таким образом, чтобы показать, как пусковая установка охраняется. Рядом с ней расположены две противодиверсионные машины "Тайфун" со своим снаряжением. В состав этой же машины входит беспилотный летательный аппарат "Элерон-7", - сказал он. Он пояснил, что ранее РВСН использовали "Элерон-3", на новую модель они перешли в 2023 году. "Мы этот БПЛА знаем, потому что корректировали под наши нужды. Характеристики у новой модели, конечно, лучше - по дальности и времени полета, стабилизировано нахождение в воздухе, усовершенствованы тепловизионные и оптические средства", - добавил Ковалев. "Ярс" - ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью. Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

https://ria.ru/20240813/istrebitel--1965992106.html

https://ria.ru/20240813/yakutiya-1965986641.html

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безопасность, алексей ковалев, ракетные войска стратегического назначения, патриот