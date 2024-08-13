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РВСН показали на форуме "Армия" как охраняется комплекс "Ярс"
РВСН показали на форуме "Армия" как охраняется комплекс "Ярс" - РИА Новости, 13.08.2024
РВСН показали на форуме "Армия" как охраняется комплекс "Ярс"
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на форуме "Армия" продемонстрировали подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" и как он охраняется при... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:20
2024-08-13T19:20
2024-08-13T19:27
безопасность
алексей ковалев
ракетные войска стратегического назначения
патриот
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ПАРК "ПАТРИОТ (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на форуме "Армия" продемонстрировали подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" и как он охраняется при помощи противодиверсионных машин "Тайфун", сообщил председатель военно-научного комитета РВСН, полковник Алексей Ковалев. "На форуме представлена установка "Ярс" - это мобильный подвижный грунтовый комплекс стратегического назначения. Экспозиция сделана таким образом, чтобы показать, как пусковая установка охраняется. Рядом с ней расположены две противодиверсионные машины "Тайфун" со своим снаряжением. В состав этой же машины входит беспилотный летательный аппарат "Элерон-7", - сказал он. Он пояснил, что ранее РВСН использовали "Элерон-3", на новую модель они перешли в 2023 году. "Мы этот БПЛА знаем, потому что корректировали под наши нужды. Характеристики у новой модели, конечно, лучше - по дальности и времени полета, стабилизировано нахождение в воздухе, усовершенствованы тепловизионные и оптические средства", - добавил Ковалев. "Ярс" - ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью. Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.
https://ria.ru/20240813/istrebitel--1965992106.html
https://ria.ru/20240813/yakutiya-1965986641.html
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безопасность, алексей ковалев, ракетные войска стратегического назначения, патриот
Безопасность, Алексей Ковалев, Ракетные войска стратегического назначения, Патриот
РВСН показали на форуме "Армия" как охраняется комплекс "Ярс"
РВСН показали на форуме "Армия" как охраняется "Ярс" с помощью машин "Тайфун"
ПАРК "ПАТРИОТ (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на форуме "Армия" продемонстрировали подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" и как он охраняется при помощи противодиверсионных машин "Тайфун", сообщил председатель военно-научного комитета РВСН, полковник Алексей Ковалев.
"На форуме представлена установка "Ярс" - это мобильный подвижный грунтовый комплекс стратегического назначения. Экспозиция сделана таким образом, чтобы показать, как пусковая установка охраняется. Рядом с ней расположены две противодиверсионные машины "Тайфун" со своим снаряжением. В состав этой же машины входит беспилотный летательный аппарат "Элерон-7", - сказал он.
Он пояснил, что ранее РВСН использовали "Элерон-3", на новую модель они перешли в 2023 году. "Мы этот БПЛА знаем, потому что корректировали под наши нужды. Характеристики у новой модели, конечно, лучше - по дальности и времени полета, стабилизировано нахождение в воздухе, усовершенствованы тепловизионные и оптические средства", - добавил Ковалев.
"Ярс" - ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью.
Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот
". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.