https://ria.ru/20240813/wildberries--1966041582.html
Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"
Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент" - РИА Новости, 13.08.2024
Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"
Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей:... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T22:04
2024-08-13T22:04
2024-08-13T22:04
ситуация вокруг wildberries
wildberries
владислав бакальчук
экономика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей: подразделение строит складские помещения на 120 миллиардов рублей, задолженность возникает из-за авансов, которые нужно заплатить субподрядчикам. Ранее во вторник в "РВБ" - юрлице объединенных Russ и Wildberries - сообщили, что кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров. "ВБ Девелопмент" строит более 3 миллионов квадратных метров складских помещений общей стоимостью более 120 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов, а как только компания закончит работу, которую она делает быстро и качественно, так эта задолженность сразу исчезнет", - сообщил Бакальчук в своем Telegram-канале. Он добавил, что все деньги, полученные на строительство, на данный момент вложены в материалы и авансы. По его словам, подразделение Wildberries работает в существующих рыночных реалиях и не выбивается из сроков. Бакальчук уверил, что строительство объектов в 1,5 раза дешевле рыночной стоимости. Так, стоимость строительства на рынке одного квадратного метра складских помещений сейчас составляет около 60 тысяч рублей, а "ВБ Девелопмент" укладывается в 35-40 тысяч рублей и ведет строительство по себестоимости.
https://realty.ria.ru/20240809/wildberries-1965133653.html
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ситуация вокруг wildberries, wildberries, владислав бакальчук, экономика
Ситуация вокруг Wildberries, Wildberries, Владислав Бакальчук, Экономика
Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"
Владислав Бакальчук: задолженность "ВБ Девелопмент" возникла из-за авансов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук объяснил причины
кредиторской задолженности проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей: подразделение строит складские помещения на 120 миллиардов рублей, задолженность возникает из-за авансов, которые нужно заплатить субподрядчикам.
Ранее во вторник в "РВБ" - юрлице объединенных Russ и Wildberries - сообщили, что кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров.
"ВБ Девелопмент" строит более 3 миллионов квадратных метров складских помещений общей стоимостью более 120 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов, а как только компания закончит работу, которую она делает быстро и качественно, так эта задолженность сразу исчезнет", - сообщил Бакальчук в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все деньги, полученные на строительство, на данный момент вложены в материалы и авансы. По его словам, подразделение Wildberries работает в существующих рыночных реалиях и не выбивается из сроков.
Бакальчук уверил, что строительство объектов в 1,5 раза дешевле рыночной стоимости. Так, стоимость строительства на рынке одного квадратного метра складских помещений сейчас составляет около 60 тысяч рублей, а "ВБ Девелопмент" укладывается в 35-40 тысяч рублей и ведет строительство по себестоимости.