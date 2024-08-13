https://ria.ru/20240813/wildberries--1966041582.html

Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"

Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент" - РИА Новости, 13.08.2024

Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"

Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей:... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T22:04

2024-08-13T22:04

2024-08-13T22:04

ситуация вокруг wildberries

wildberries

владислав бакальчук

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961525129_0:0:1495:841_1920x0_80_0_0_8fcc46276b259833c1e668ef56300eb9.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей: подразделение строит складские помещения на 120 миллиардов рублей, задолженность возникает из-за авансов, которые нужно заплатить субподрядчикам. Ранее во вторник в "РВБ" - юрлице объединенных Russ и Wildberries - сообщили, что кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров. "ВБ Девелопмент" строит более 3 миллионов квадратных метров складских помещений общей стоимостью более 120 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов, а как только компания закончит работу, которую она делает быстро и качественно, так эта задолженность сразу исчезнет", - сообщил Бакальчук в своем Telegram-канале. Он добавил, что все деньги, полученные на строительство, на данный момент вложены в материалы и авансы. По его словам, подразделение Wildberries работает в существующих рыночных реалиях и не выбивается из сроков. Бакальчук уверил, что строительство объектов в 1,5 раза дешевле рыночной стоимости. Так, стоимость строительства на рынке одного квадратного метра складских помещений сейчас составляет около 60 тысяч рублей, а "ВБ Девелопмент" укладывается в 35-40 тысяч рублей и ведет строительство по себестоимости.

https://realty.ria.ru/20240809/wildberries-1965133653.html

https://ria.ru/20240731/jurist-1963156971.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация вокруг wildberries, wildberries, владислав бакальчук, экономика