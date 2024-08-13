Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
"Страна": в Глухове Сумской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Глухове Сумской области", — говорится в публикации.
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.
Нападение на Курскую область
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.
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