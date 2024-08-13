https://ria.ru/20240813/vzryvy-1966050658.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 13.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области Украины прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T23:49

2024-08-13T23:49

2024-08-13T23:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

сумская область

украина

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

валерий герасимов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941361127_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_0b25fd6c7f39197e41f98ac1f9bf55d7.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Глухове Сумской области", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

сумская область

украина

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, сумская область, украина, в мире, следственный комитет россии (ск рф), валерий герасимов, владимир путин, курская область, россия