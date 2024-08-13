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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 13.08.2024 (обновлено: 23:56 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/vzryvy-1966050658.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 13.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
В Сумской области Украины прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T23:49
2024-08-13T23:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сумская область
украина
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Глухове Сумской области", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, сумская область, украина, в мире, следственный комитет россии (ск рф), валерий герасимов, владимир путин, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Украина, В мире, Следственный комитет России (СК РФ), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Курская область, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

"Страна": в Глухове Сумской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Глухове Сумской области", — говорится в публикации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСумская областьУкраинаВ миреСледственный комитет России (СК РФ)Валерий ГерасимовВладимир ПутинКурская областьРоссия
 
 
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