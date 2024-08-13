Под Одессой взорвались склады с военными грузами, сообщили в подполье
Подполье: в Одесской области после ракетного удара взорвались военные склады
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. В Одесской области ракеты поразили склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"В селе Визирка внезапно и очень мощно загорелись складские помещения с "зерном" <...> Жители Южного, который в нескольких километрах, слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию "зерна", — сказал он.
Визирка расположена рядом с портом и трассой, через которые в Одесскую область поступают вооружение и боеприпасы. По словам местных подпольщиков, в течение последней недели в сторону складов в Визирке проехало множество фур и военных грузовиков, добавил Лебедев.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 07:20 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась немногим менее получаса.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.