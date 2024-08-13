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Под Одессой взорвались склады с военными грузами, сообщили в подполье - РИА Новости, 13.08.2024
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10:39 13.08.2024 (обновлено: 11:39 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/vzryv-1965871303.html
Под Одессой взорвались склады с военными грузами, сообщили в подполье
Под Одессой взорвались склады с военными грузами, сообщили в подполье - РИА Новости, 13.08.2024
Под Одессой взорвались склады с военными грузами, сообщили в подполье
В Одесской области ракеты поразили склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии, рассказал РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:39
2024-08-13T11:39
в мире
одесская область
румыния
одесса
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. В Одесской области ракеты поразили склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;В селе Визирка внезапно и очень мощно загорелись складские помещения с &quot;зерном&quot; &lt;...&gt; Жители Южного, который в нескольких километрах, слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию &quot;зерна&quot;, — сказал он.Визирка расположена рядом с портом и трассой, через которые в Одесскую область поступают вооружение и боеприпасы. По словам местных подпольщиков, в течение последней недели в сторону складов в Визирке проехало множество фур и военных грузовиков, добавил Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 07:20 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась немногим менее получаса.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240811/udar-1965557705.html
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в мире, одесская область, румыния, одесса
В мире, Одесская область, Румыния, Одесса
Под Одессой взорвались склады с военными грузами, сообщили в подполье

Подполье: в Одесской области после ракетного удара взорвались военные склады

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. В Одесской области ракеты поразили склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"В селе Визирка внезапно и очень мощно загорелись складские помещения с "зерном" <...> Жители Южного, который в нескольких километрах, слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию "зерна", — сказал он.

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Визирка расположена рядом с портом и трассой, через которые в Одесскую область поступают вооружение и боеприпасы. По словам местных подпольщиков, в течение последней недели в сторону складов в Визирке проехало множество фур и военных грузовиков, добавил Лебедев.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 07:20 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась немногим менее получаса.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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