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Под Одессой взорвались склады с военными грузами, сообщили в подполье

Под Одессой взорвались склады с военными грузами, сообщили в подполье - РИА Новости, 13.08.2024

Под Одессой взорвались склады с военными грузами, сообщили в подполье

В Одесской области ракеты поразили склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии, рассказал РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:39

2024-08-13T10:39

2024-08-13T11:39

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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. В Одесской области ракеты поразили склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В селе Визирка внезапно и очень мощно загорелись складские помещения с "зерном" <...> Жители Южного, который в нескольких километрах, слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию "зерна", — сказал он.Визирка расположена рядом с портом и трассой, через которые в Одесскую область поступают вооружение и боеприпасы. По словам местных подпольщиков, в течение последней недели в сторону складов в Визирке проехало множество фур и военных грузовиков, добавил Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 07:20 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась немногим менее получаса.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240811/udar-1965557705.html

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