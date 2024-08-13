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Более 4,5 тысячи многодетных семей Челябинской области получили выплаты

Более 4,5 тысячи многодетных семей Челябинской области получили выплаты - РИА Новости, 13.08.2024

Более 4,5 тысячи многодетных семей Челябинской области получили выплаты

Более 4,5 тысячи многодетных семей в Челябинской области получили выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка к учебному году, также выплаты в размере 800... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:36

2024-08-13T14:36

2024-08-13T14:36

челябинская область

алексей текслер

социальные выплаты

многодетные семьи

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 авг – РИА Новости. Более 4,5 тысячи многодетных семей в Челябинской области получили выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка к учебному году, также выплаты в размере 800 рублей начали получать пенсионеры региона ко Дню пожилого человека, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. По словам главы региона Алексея Текслера, внимание к многодетным семьям остается приоритетом для региона. "Если раньше действовала выплата только для многодетных малообеспеченных семей, то сейчас мы расширили круг получателей и значительно увеличили сумму. Это важная мера поддержки многодетных семей, которую мы реализуем по решению президента РФ", - цитирует пресс-служба слова Текслера. "По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе заработала новая выплата к учебному году для школьников из многодетных семей в размере 10 тысяч рублей. Средства можно будет направить, в частности, на приобретение формы для учебных и спортивных занятий. В Челябинской области уже более 4,5 тысячи южноуральских многодетных семей получили выплату к учебному году", - говорится в сообщении. По данным правительства региона, в отношении этой меры действует критерий нуждаемости - размер среднедушевого дохода многодетной семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (в 2024 году – 31 128 рублей). Пособие можно получить на каждого школьника, не достигшего возраста 18 лет, в настоящее время выплата уже направлена на 9800 детей, отмечается в сообщении Кроме того, по решению челябинского губернатора пенсионеры в регионе начали получать выплаты ко Дню пожилого человека. "Размер выплаты составляет 800 рублей. По прогнозным данным, единовременные выплаты ко Дню пожилого человека будут перечислены более 844 тысячам южноуральцев – тем, кто на 1 октября 2024 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает пенсию (независимо от ее вида). Всего на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 675,7 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба. По словам замминистра социальных отношений региона Любови Истоминой, в области с 1 июля вступили в силу новые меры социальной поддержки. "За последние годы у нас сформирован целый комплекс мер, система поддержки семей с детьми. И этот год, 2024, объявлен Годом семьи, вышел соответствующий указ президента РФ. С учетом этих приоритетов было принято несколько решений, касающихся увеличений объемов мер поддержки и с точки зрения численности получателей… Так, с 1 июля новая выплата – в размере 10 тысяч рублей на каждого обучающегося ребенка в школе. На покупку одежды, спортивной формы, чтобы собрать ребенка к школе… Ожидается, что порядка 60 тысяч детей получат эту выплату. Это порядка 600 миллионов рублей в бюджете. Это касается семей, имеющих статус многодетных. Ежегодные выплаты к школе были, но их размер составлял 1500 рублей, и решение принималось ежегодно. А теперь это норма закона, и выплата, которая будет выплачиваться регулярно", - сказала Истомина журналистам. Жительница Челябинска Татьяна Комиссарова отметила, что выплаты к Дню пожилого человека пенсионеры очень ждут. "Хорошо, что ежегодно эта сумма становится больше. Я выплату уже получила. Знакомые пенсионеры тоже, отдельным платежом на банковскую карту. Потратим ее на лекарства", - сказала Комиссарова.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей текслер, социальные выплаты, многодетные семьи