https://ria.ru/20240813/vybory-1965959305.html

Запад не допустит проигрыша Санду на выборах, считает эксперт

Запад не допустит проигрыша Санду на выборах, считает эксперт - РИА Новости, 13.08.2024

Запад не допустит проигрыша Санду на выборах, считает эксперт

Запад не допустит проигрыша действующего президента Молдавии Майи Санду на предстоящих выборах главы государства, заявил РИА Новости директор тираспольского... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:50

2024-08-13T15:50

2024-08-13T15:50

в мире

молдавия

россия

северная америка

майя санду

евросоюз

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ТИРАСПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Запад не допустит проигрыша действующего президента Молдавии Майи Санду на предстоящих выборах главы государства, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября, в тот же день состоится референдум о вступлении республики в Евросоюз. О желании баллотироваться на пост главы государства на данный момент заявили 16 политиков, в том числе действующий президент Санду. "Запад умеет не только устраивать "цветные" перевороты, но и защищать лояльные ему режимы от собственных граждан. Майя Санду стала крайне непопулярна в своей стране, но она пользуется безоговорочной поддержкой Запада. Проигрыш Санду может спровоцировать в Молдове беспорядки, которые никому в столь нестабильном регионе не нужны", - сказал Шорников. Он отметил, что среди кишиневских экспертов утвердилось мнение, что у Санду есть все шансы выиграть выборы в первом же туре, и что борьба с западным протеже бессмысленна. Тем не менее, уверен он, за победу на предстоящих выборах Санду придется побороться. По мнению эксперта, избиратель действующего президента, который отдал ей свои голоса в 2020 году, крайне разочарован. Сейчас, считает Шорников, она может рассчитывать на голоса только радикальной прорумынской части электората – это не более 15% избирателей, еще 15% в штабах Санду надеются получить за счет голосов диаспоры, проживающей в ЕС и в Северной Америке. "Но недостающие 20% вряд ли будет возможно набрать за счет административного ресурса и фальсификаций. Вся надежда на еврореферендум", - сказал собеседник агентства. Он считает, что если избиратель решит прийти на референдум и отдать свой голос в пользу евроинтеграции, он обязательно получит и бюллетень со списком кандидатов в президенты. В этом списке он увидит много знакомых и незнакомых имен, но только одно будет у него прочно ассоциироваться с евроинтеграцией – это Майя Санду. "Есть шанс, что такой избиратель еще раз захочет обмануться и поверить обещаниям о лучшей жизни в ЕС", - сказал Шорников. "Если же в первом туре достичь победы не удастся, то во втором туре шансы Санду резко сокращаются. Спасительный еврореферендум останется позади, а оппозиция в своем большинстве сплотится вокруг второго претендента, кем бы он ни был. Тут даже западные партнеры могут оказаться бессильны", - отметил эксперт. Он полагает, что в случае Молдавии, которая десятилетиями живет в геополитическом пограничье, большое влияние на настроения избирателей может оказать внешняя ситуация. "Проще говоря, если у России дела будут идти хорошо, то число желающих интеграции в ЕС в Молдове может сильно сократиться. В целом проевропейские настроения в Молдове сейчас на спаде, парижская олимпиада только добавила скепсиса. Так что в октябре молдавский избиратель вполне способен всех удивить", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240806/moldaviya-1964458208.html

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в мире, молдавия, россия, северная америка, майя санду, евросоюз