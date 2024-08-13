https://ria.ru/20240813/vsu-1966048223.html
"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ
"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ
Украинские войска по больше части состоят из иностранных наемников из Польши, Франции и США, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T23:20
2024-08-13T23:20
2024-08-13T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
скотт риттер
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска по больше части состоят из иностранных наемников из Польши, Франции и США, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они внедрили в украинские силы координаторов, называйте их наемниками или военными под видом гражданских, неважно, они не украинцы, и многие боевые силы — это буквально польские войска, которые были переименованы в украинские", — отметил он.По словам военного, в рядах ВСУ также есть французские боевые подразделения размером с роту, которые сражаются как единое целое под флагом Украины, но с французскими нарукавными нашивками."Там много американцев, так что это стратегический резерв Украины", — резюмировал Риттер.Ранее во вторник украинский военнопленный рассказал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках, кадры с его признанием опубликовала ФСБ.
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1966027482.html
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в мире, польша, франция, сша, вооруженные силы украины, скотт риттер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ
Риттер: ВСУ в основном состоят из поляков, французов и американцев