https://ria.ru/20240813/vsu-1966026031.html

ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области

ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области - РИА Новости, 13.08.2024

ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области

Линия газоснабжения и четыре частных дома повреждены в селе Новая Таволжанка Белгородской области после атаки ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T20:04

2024-08-13T20:04

2024-08-13T20:04

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Линия газоснабжения и четыре частных дома повреждены в селе Новая Таволжанка Белгородской области после атаки ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка подверглось обстрелу. Повреждены четыре частных дома, а также линия газоснабжения", - написал он. Кроме того, из-за детонации FPV-дрона повреждена кровля в здании храма в селе Пороз Грайворонского городского округа. Также губернатор сообщил, что два легковых автомобиля и производственный объект повреждены на территории сельхозпредприятия после атак двух беспилотников в хуторе Церковный. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - добавил он.

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия