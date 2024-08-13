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ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:04 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/vsu-1966026031.html
ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области
ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области - РИА Новости, 13.08.2024
ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области
Линия газоснабжения и четыре частных дома повреждены в селе Новая Таволжанка Белгородской области после атаки ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:04
2024-08-13T20:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Линия газоснабжения и четыре частных дома повреждены в селе Новая Таволжанка Белгородской области после атаки ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка подверглось обстрелу. Повреждены четыре частных дома, а также линия газоснабжения", - написал он. Кроме того, из-за детонации FPV-дрона повреждена кровля в здании храма в селе Пороз Грайворонского городского округа. Также губернатор сообщил, что два легковых автомобиля и производственный объект повреждены на территории сельхозпредприятия после атак двух беспилотников в хуторе Церковный. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - добавил он.
https://ria.ru/20240813/gladkov-1966018172.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области

Гладков: в белгородском селе Новая Таволжанка повреждена линия газоснабжения

© РИА НовостиСело Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео
Село Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости
Село Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Линия газоснабжения и четыре частных дома повреждены в селе Новая Таволжанка Белгородской области после атаки ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка подверглось обстрелу. Повреждены четыре частных дома, а также линия газоснабжения", - написал он.
Кроме того, из-за детонации FPV-дрона повреждена кровля в здании храма в селе Пороз Грайворонского городского округа. Также губернатор сообщил, что два легковых автомобиля и производственный объект повреждены на территории сельхозпредприятия после атак двух беспилотников в хуторе Церковный.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - добавил он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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