https://ria.ru/20240813/vsu-1966026031.html
ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области
ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области - РИА Новости, 13.08.2024
ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области
Линия газоснабжения и четыре частных дома повреждены в селе Новая Таволжанка Белгородской области после атаки ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:04
2024-08-13T20:04
2024-08-13T20:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876750575_0:23:1519:878_1920x0_80_0_0_7ab321ad0e4e46acd479c0de51024f57.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Линия газоснабжения и четыре частных дома повреждены в селе Новая Таволжанка Белгородской области после атаки ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка подверглось обстрелу. Повреждены четыре частных дома, а также линия газоснабжения", - написал он. Кроме того, из-за детонации FPV-дрона повреждена кровля в здании храма в селе Пороз Грайворонского городского округа. Также губернатор сообщил, что два легковых автомобиля и производственный объект повреждены на территории сельхозпредприятия после атак двух беспилотников в хуторе Церковный. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - добавил он.
https://ria.ru/20240813/gladkov-1966018172.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876750575_0:37:1393:1082_1920x0_80_0_0_0ab488678488f21231de722b25bd10bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ повредили линию газоснабжения в Новой Таволжанке в Белгородской области
Гладков: в белгородском селе Новая Таволжанка повреждена линия газоснабжения