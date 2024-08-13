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"Прикрывала Киев". Маневр ВСУ вызвал испуг на Западе
"Прикрывала Киев". Маневр ВСУ вызвал испуг на Западе - РИА Новости, 13.08.2024
"Прикрывала Киев". Маневр ВСУ вызвал испуг на Западе
Лучшие украинские бригады оставили важные оборонные пункты ради совершения операции в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:52
2024-08-13T17:52
2024-08-13T18:56
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
валерий герасимов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лучшие украинские бригады оставили важные оборонные пункты ради совершения операции в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube."Часть ключевых опытных войск ВСУ отступили с основных позиций в Донбассе, чтобы осуществить этот безумный рывок", — отметил он.По словам эксперта, Киев собирал войска для операции в Курской области в большой спешке. Аналитик полагает, что часть подразделений до этого участвовала в боях на передовой."Также я подозреваю, что в этом сражении участвовали некоторые из лучших военных подразделений. <…> Эти подразделения, в частности механизированные части, <…> были основной силой, которая прикрывала Киев", — резюмировал Меркурис.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965988306.html
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курская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Россия, Донбасс
"Прикрывала Киев". Маневр ВСУ вызвал испуг на Западе
Меркурис: лучшие бригады оставили ключевые позиции обороны Донбасса