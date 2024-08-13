Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с американскими ракетами - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 13.08.2024 (обновлено: 16:04 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/vsu-1965951057.html
Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с американскими ракетами
Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с американскими ракетами - РИА Новости, 13.08.2024
Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с американскими ракетами
Воздушное командование "Юг" ВСУ опубликовало в соцсетях фото истребителя F-16 с американскими ракетами, однако вскоре его удалило, сообщает во вторник... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:23
2024-08-13T16:04
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81ec14a81135d5672e4f9445550e857e.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Воздушное командование "Юг" ВСУ опубликовало в соцсетях фото истребителя F-16 с американскими ракетами, однако вскоре его удалило, сообщает во вторник украинское издание "Апостроф". По данным издания, фото было опубликовано на странице командования в социальной сети Facebook* во вторник. В подписи к нему звучали пожелания к "удачной охоте". Позднее пост со страницы исчез, говорится в сообщении "Апострофа". Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в комментарии к посту предположил, что самолет несет американские ракеты. "На подвеске самолета можно заметить ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM - 9 Sidewinder", - написал он. Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093727_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_528de9125b7509daff07a6e78380928a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, вооруженные силы украины, f-16
Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, F-16
Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с американскими ракетами

"Апостроф": ВВС ВСУ выложили фото F-16 с американскими ракетами и удалили его

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Воздушное командование "Юг" ВСУ опубликовало в соцсетях фото истребителя F-16 с американскими ракетами, однако вскоре его удалило, сообщает во вторник украинское издание "Апостроф".
По данным издания, фото было опубликовано на странице командования в социальной сети Facebook* во вторник. В подписи к нему звучали пожелания к "удачной охоте". Позднее пост со страницы исчез, говорится в сообщении "Апострофа".
«
Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в комментарии к посту предположил, что самолет несет американские ракеты. "На подвеске самолета можно заметить ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM - 9 Sidewinder", - написал он.
Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Старый "Сокол" F-16 попал к русским как кур в ощип
4 мая, 08:00
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
УкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала