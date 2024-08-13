https://ria.ru/20240813/vsu-1965951057.html

Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с американскими ракетами

Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с американскими ракетами - РИА Новости, 13.08.2024

Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с американскими ракетами

Воздушное командование "Юг" ВСУ опубликовало в соцсетях фото истребителя F-16 с американскими ракетами, однако вскоре его удалило, сообщает во вторник... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:23

2024-08-13T15:23

2024-08-13T16:04

украина

россия

сша

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Воздушное командование "Юг" ВСУ опубликовало в соцсетях фото истребителя F-16 с американскими ракетами, однако вскоре его удалило, сообщает во вторник украинское издание "Апостроф". По данным издания, фото было опубликовано на странице командования в социальной сети Facebook* во вторник. В подписи к нему звучали пожелания к "удачной охоте". Позднее пост со страницы исчез, говорится в сообщении "Апострофа". Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в комментарии к посту предположил, что самолет несет американские ракеты. "На подвеске самолета можно заметить ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM - 9 Sidewinder", - написал он. Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

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украина, россия, сша, вооруженные силы украины, f-16