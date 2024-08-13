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ВСУ запретили перемещение граждан в приграничье Сумской области - РИА Новости, 13.08.2024
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13:38 13.08.2024
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ВСУ запретили перемещение граждан в приграничье Сумской области
ВСУ запретили перемещение граждан в приграничье Сумской области - РИА Новости, 13.08.2024
ВСУ запретили перемещение граждан в приграничье Сумской области
Генштаб ВСУ заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:38
2024-08-13T13:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей. "Военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ. Решение аргументируются возросшей интенсивностью боевых действий. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/poteri-1965785200.html
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сумская область, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
ВСУ запретили перемещение граждан в приграничье Сумской области

Генштаб ВСУ запретил перемещение всех категорий граждан у границ Сумской области

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
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"Военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ.
Решение аргументируются возросшей интенсивностью боевых действий.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
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