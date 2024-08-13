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ВСУ бьют по Энергодару, невзирая на риски ядерной катастрофы, заявили в ГД - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 13.08.2024 (обновлено: 12:14 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/vsu-1965889350.html
ВСУ бьют по Энергодару, невзирая на риски ядерной катастрофы, заявили в ГД
ВСУ бьют по Энергодару, невзирая на риски ядерной катастрофы, заявили в ГД - РИА Новости, 13.08.2024
ВСУ бьют по Энергодару, невзирая на риски ядерной катастрофы, заявили в ГД
ВСУ продолжают вести огонь по приграничной зоне Энергодара и бьют по инфрастуктуре, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения чернобыльской трагедии,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:10
2024-08-13T12:14
специальная военная операция на украине
энергодар
курская область
россия
леонид слуцкий (политик)
вооруженные силы украины
госдума рф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ продолжают вести огонь по приграничной зоне Энергодара и бьют по инфрастуктуре, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения чернобыльской трагедии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "ВСУ продолжают вести огонь по приграничной зоне Энергодара. Бьют по инфраструктуре с упорством маньяка, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения чернобыльской трагедии", - написал Слуцкий. По его словам, Запад поощряет ядерный терроризм "бандеровского зверья" под мантры "верните ЗАЭС Украине". "Чего только стоит заявление русофоба (американского сенатора Линдси) Грэма о вторжении ВСУ в Курскую область, где также находится одна из крупнейших АЭС. "Удачные инвестиции" в западную прокси-войну против России на Украине, о которых ранее самодовольно утверждал Грэм, грозят обернуть "вложением" в организацию Апокалипсиса", - добавил парламентарий. Он отметил, что эйфория безумства - как заразная болезнь, и Зеленский - не нулевой пациент. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар потушили сотрудники МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html
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энергодар, курская область, россия, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, госдума рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Курская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
ВСУ бьют по Энергодару, невзирая на риски ядерной катастрофы, заявили в ГД

Слуцкий: ВСУ ведут огонь по Энергодару, невзирая на риски ядерной катастрофы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ продолжают вести огонь по приграничной зоне Энергодара и бьют по инфрастуктуре, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения чернобыльской трагедии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают вести огонь по приграничной зоне Энергодара. Бьют по инфраструктуре с упорством маньяка, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения чернобыльской трагедии", - написал Слуцкий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Убого": на Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС
Вчера, 15:49
По его словам, Запад поощряет ядерный терроризм "бандеровского зверья" под мантры "верните ЗАЭС Украине".
"Чего только стоит заявление русофоба (американского сенатора Линдси) Грэма о вторжении ВСУ в Курскую область, где также находится одна из крупнейших АЭС. "Удачные инвестиции" в западную прокси-войну против России на Украине, о которых ранее самодовольно утверждал Грэм, грозят обернуть "вложением" в организацию Апокалипсиса", - добавил парламентарий.
Он отметил, что эйфория безумства - как заразная болезнь, и Зеленский - не нулевой пациент.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар потушили сотрудники МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарКурская областьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Вооруженные силы УкраиныГосдума РФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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