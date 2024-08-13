https://ria.ru/20240813/vsu-1965889350.html

ВСУ бьют по Энергодару, невзирая на риски ядерной катастрофы, заявили в ГД

ВСУ бьют по Энергодару, невзирая на риски ядерной катастрофы, заявили в ГД - РИА Новости, 13.08.2024

ВСУ бьют по Энергодару, невзирая на риски ядерной катастрофы, заявили в ГД

ВСУ продолжают вести огонь по приграничной зоне Энергодара и бьют по инфрастуктуре, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения чернобыльской трагедии,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:10

2024-08-13T12:10

2024-08-13T12:14

специальная военная операция на украине

энергодар

курская область

россия

леонид слуцкий (политик)

вооруженные силы украины

госдума рф

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ продолжают вести огонь по приграничной зоне Энергодара и бьют по инфрастуктуре, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения чернобыльской трагедии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "ВСУ продолжают вести огонь по приграничной зоне Энергодара. Бьют по инфраструктуре с упорством маньяка, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения чернобыльской трагедии", - написал Слуцкий. По его словам, Запад поощряет ядерный терроризм "бандеровского зверья" под мантры "верните ЗАЭС Украине". "Чего только стоит заявление русофоба (американского сенатора Линдси) Грэма о вторжении ВСУ в Курскую область, где также находится одна из крупнейших АЭС. "Удачные инвестиции" в западную прокси-войну против России на Украине, о которых ранее самодовольно утверждал Грэм, грозят обернуть "вложением" в организацию Апокалипсиса", - добавил парламентарий. Он отметил, что эйфория безумства - как заразная болезнь, и Зеленский - не нулевой пациент. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар потушили сотрудники МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html

энергодар

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энергодар, курская область, россия, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, госдума рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"