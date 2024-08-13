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Росгвардия помогла уничтожить операторов дронов ВСУ в Запорожской области

Росгвардия помогла уничтожить операторов дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.08.2024

Росгвардия помогла уничтожить операторов дронов ВСУ в Запорожской области

Росгвардия помогла уничтожить операторов дронов ВСУ в Запорожской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:05

2024-08-13T12:05

2024-08-13T12:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Росгвардия помогла уничтожить операторов дронов ВСУ в Запорожской области, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе оптической разведки с применением БПЛА росгвардейцы выявили стартовые позиции и места нахождения операторов ударных дронов противника в Запорожской области. Данные переданы артиллерийскому расчету для нанесения поражения. В результате уничтожена вражеская боевая техника и военнослужащие ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что ранее группами применения FPV-дронов подразделений Росгвардии на южном направлении была уничтожена автомобильная техника противника, вражеские ретрансляторы БПЛА, а также система РЭБ.

https://ria.ru/20240514/boepripasy-1945907189.html

запорожская область

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запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины