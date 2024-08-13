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Росгвардия помогла уничтожить операторов дронов ВСУ в Запорожской области
Росгвардия помогла уничтожить операторов дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.08.2024
Росгвардия помогла уничтожить операторов дронов ВСУ в Запорожской области
Росгвардия помогла уничтожить операторов дронов ВСУ в Запорожской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:05
2024-08-13T12:05
2024-08-13T12:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Росгвардия помогла уничтожить операторов дронов ВСУ в Запорожской области, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе оптической разведки с применением БПЛА росгвардейцы выявили стартовые позиции и места нахождения операторов ударных дронов противника в Запорожской области. Данные переданы артиллерийскому расчету для нанесения поражения. В результате уничтожена вражеская боевая техника и военнослужащие ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что ранее группами применения FPV-дронов подразделений Росгвардии на южном направлении была уничтожена автомобильная техника противника, вражеские ретрансляторы БПЛА, а также система РЭБ.
https://ria.ru/20240514/boepripasy-1945907189.html
запорожская область
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запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Росгвардия помогла уничтожить операторов дронов ВСУ в Запорожской области
Росгвардейцы помогли выявить позиции операторов дронов ВСУ в Запорожской области