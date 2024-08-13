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Украинские войска четыре раза обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/vsu-1965861729.html
Украинские войска четыре раза обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска четыре раза обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 13.08.2024
Украинские войска четыре раза обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за 15 минут четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:42
2024-08-13T09:42
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
стирол
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.&quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 08.35 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 08.40 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 08.45 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщениях.Кроме того, в 09.10 представительство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого по городу выпустил три снаряда того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965218402.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, стирол, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Стирол, Вооруженные силы Украины
Украинские войска четыре раза обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ четыре раза обстреляли Петровский район Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 08.35 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 08.40 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 08.45 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.

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10 августа, 15:20
Кроме того, в 09.10 представительство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого по городу выпустил три снаряда того же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОСтиролВооруженные силы Украины
 
 
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