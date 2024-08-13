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"На своей земле". В Германии сделали страшный прогноз для ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
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08:53 13.08.2024 (обновлено: 10:41 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/vsu-1965848280.html
"На своей земле". В Германии сделали страшный прогноз для ВСУ
"На своей земле". В Германии сделали страшный прогноз для ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
"На своей земле". В Германии сделали страшный прогноз для ВСУ
Успехи ВСУ в Курской области сходят на нет, так как ставка на элемент неожиданности прошла, инициатива переходит к российской армии, заявил немецкий журналист... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:53
2024-08-13T10:41
в мире
курская область
россия
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Успехи ВСУ в Курской области сходят на нет, так как ставка на элемент неожиданности прошла, инициатива переходит к российской армии, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Конечно, у российской армии масса преимуществ, когда они воюют на своей земле", — написал он.Репке добавил, что высокий боевой дух, отличное знание местности и налаженная логистика играют на руку вооруженным силам России.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
https://ria.ru/20240812/ssha-1965764531.html
https://ria.ru/20240812/vsu-1965693816.html
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в мире, курская область, россия, германия, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины
"На своей земле". В Германии сделали страшный прогноз для ВСУ

Журналист Репке: ВС России обладают преимуществом перед ВСУ в Курской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Успехи ВСУ в Курской области сходят на нет, так как ставка на элемент неожиданности прошла, инициатива переходит к российской армии, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"Конечно, у российской армии масса преимуществ, когда они воюют на своей земле", — написал он.
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Репке добавил, что высокий боевой дух, отличное знание местности и налаженная логистика играют на руку вооруженным силам России.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
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