https://ria.ru/20240813/vorobev-1966033098.html
Воробьев: в Подмосковье из Курской области уже прибыли 860 человек
Воробьев: в Подмосковье из Курской области уже прибыли 860 человек - РИА Новости, 13.08.2024
Воробьев: в Подмосковье из Курской области уже прибыли 860 человек
Подмосковье приняло 860 человек из Курской области, в их числе 659 детей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:44
2024-08-13T20:44
2024-08-13T20:44
новости подмосковья
андрей воробьев
люберцы
московская область (подмосковье)
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935026467_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_833f7bcd0b9148ebd7a6d1adda29ea75.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подмосковье приняло 860 человек из Курской области, в их числе 659 детей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года. Кто-то из них приехал к нам вместе с мамами. Еще более 60 мальчишек и девчонок до четырех лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский "Добрый дом" принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, сегодня утром 103 ребенка вместе с сопровождающими доставили в Центр медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах. Половине из них - меньше 10 лет. Еще 34 ребенка приехали в семейный центр помощи семье и детям "Вдохновение" в Коломне, а мам с детьми приняли в ступинском пансионате "Сосновый бор". Ребят и сопровождающих их взрослых, которые прибыли в Подмосковье ранее, разместили в пунктах временного размещения. Они расположены в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Родник" в Пушкине, "Мечта" в Подольске, а также пансионате "Сосновый бор" в Ступине. "Для всех организовано горячее питание. При необходимости люди могут обратиться к врачам, педиатрам, а также за психологической помощью", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20240813/podmoskove-1965915343.html
https://ria.ru/20240813/vorobev-1965931280.html
люберцы
московская область (подмосковье)
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935026467_182:0:1142:720_1920x0_80_0_0_7fcfd57e82328ebaf96368de3e71f7c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, люберцы, московская область (подмосковье), курская область
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Курская область
Воробьев: в Подмосковье из Курской области уже прибыли 860 человек
Воробьев: в Подмосковье из Курской области уже прибыли 860 человек