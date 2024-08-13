https://ria.ru/20240813/vorobev-1966033098.html

Воробьев: в Подмосковье из Курской области уже прибыли 860 человек

Воробьев: в Подмосковье из Курской области уже прибыли 860 человек - РИА Новости, 13.08.2024

Воробьев: в Подмосковье из Курской области уже прибыли 860 человек

Подмосковье приняло 860 человек из Курской области, в их числе 659 детей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T20:44

2024-08-13T20:44

2024-08-13T20:44

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подмосковье приняло 860 человек из Курской области, в их числе 659 детей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года. Кто-то из них приехал к нам вместе с мамами. Еще более 60 мальчишек и девчонок до четырех лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский "Добрый дом" принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, сегодня утром 103 ребенка вместе с сопровождающими доставили в Центр медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах. Половине из них - меньше 10 лет. Еще 34 ребенка приехали в семейный центр помощи семье и детям "Вдохновение" в Коломне, а мам с детьми приняли в ступинском пансионате "Сосновый бор". Ребят и сопровождающих их взрослых, которые прибыли в Подмосковье ранее, разместили в пунктах временного размещения. Они расположены в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Родник" в Пушкине, "Мечта" в Подольске, а также пансионате "Сосновый бор" в Ступине. "Для всех организовано горячее питание. При необходимости люди могут обратиться к врачам, педиатрам, а также за психологической помощью", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20240813/podmoskove-1965915343.html

https://ria.ru/20240813/vorobev-1965931280.html

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андрей воробьев, люберцы, московская область (подмосковье), курская область