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Воробьев: еще 350 новых автобусов вышли на маршруты Подмосковья - РИА Новости, 13.08.2024
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Новости Подмосковья
 
14:20 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/vorobev-1965931280.html
Воробьев: еще 350 новых автобусов вышли на маршруты Подмосковья
Воробьев: еще 350 новых автобусов вышли на маршруты Подмосковья - РИА Новости, 13.08.2024
Воробьев: еще 350 новых автобусов вышли на маршруты Подмосковья
Ещё 350 новых автобусов начали курсировать на 160 подмосковных маршрутах, до конца лета планируется пополнить автопарк более 100 транспортных средств, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:20
2024-08-13T14:20
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ещё 350 новых автобусов начали курсировать на 160 подмосковных маршрутах, до конца лета планируется пополнить автопарк более 100 транспортных средств, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сейчас в автопарк нашего основного перевозчика поступило еще 350 больших автобусов, которые уже курсируют на 160 маршрутах по всему Подмосковью - в Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Химках, Балашихе и других округах. Новый транспорт оснащен всем необходимым, чтобы поездки были комфортными и для пассажиров, и для водителей. До конца лета планируем поставить еще более 100 транспортных средств", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным Минтранса Подмосковья, в первую очередь новые автобусы, рассчитанные на перевозку 100 человек, направляют на маршруты с большим пассажиропотоком, где требуется замена старых транспортных средств на современные. Обновленные автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения. Для маломобильных граждан в салоне предусмотрено место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка связи с водителем, а также система "книлинг" - наклон кузова в сторону пассажиров. В салоне можно найти USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Также в каждом автобусе реализована возможность безналичной оплаты проезда, добавили в пресс-службе.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), балашиха, люберцы
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Люберцы

Воробьев: еще 350 новых автобусов вышли на маршруты Подмосковья

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиЕще 350 новых автобусов вышли на маршруты Подмосковья
Еще 350 новых автобусов вышли на маршруты Подмосковья - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Еще 350 новых автобусов вышли на маршруты Подмосковья
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ещё 350 новых автобусов начали курсировать на 160 подмосковных маршрутах, до конца лета планируется пополнить автопарк более 100 транспортных средств, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сейчас в автопарк нашего основного перевозчика поступило еще 350 больших автобусов, которые уже курсируют на 160 маршрутах по всему Подмосковью - в Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Химках, Балашихе и других округах. Новый транспорт оснащен всем необходимым, чтобы поездки были комфортными и для пассажиров, и для водителей. До конца лета планируем поставить еще более 100 транспортных средств", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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По данным Минтранса Подмосковья, в первую очередь новые автобусы, рассчитанные на перевозку 100 человек, направляют на маршруты с большим пассажиропотоком, где требуется замена старых транспортных средств на современные.
Обновленные автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения. Для маломобильных граждан в салоне предусмотрено место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка связи с водителем, а также система "книлинг" - наклон кузова в сторону пассажиров. В салоне можно найти USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Также в каждом автобусе реализована возможность безналичной оплаты проезда, добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)БалашихаЛюберцы
 
 
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