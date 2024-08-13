https://ria.ru/20240813/voin-1965843199.html

Центр "Воин" готовит тысячи учителей для преподавания ОБЗР

Центр "Воин" готовит тысячи учителей для преподавания ОБЗР - РИА Новости, 13.08.2024

Центр "Воин" готовит тысячи учителей для преподавания ОБЗР

Центр "Воин" подготовит до конца 2024 года около девяти тысяч учителей, которые будут преподавать в российских школах предмет "Основы безопасности и защиты... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T07:41

2024-08-13T07:41

2024-08-13T07:41

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общество

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Центр "Воин" подготовит до конца 2024 года около девяти тысяч учителей, которые будут преподавать в российских школах предмет "Основы безопасности и защиты Родины", сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. В российских школах с 1 сентября 2024 появится предмет "Основа безопасности и защита Родины", он будет введен вместо ОБЖ. "Около девяти тысяч педагогов из 21 субъекта РФ до конца 2024 года пройдут практическую подготовку в региональных филиалах центра "Воин", чтобы усовершенствовать профессиональные компетенции для преподавания нового учебного предмета – "Основы безопасности и защиты Родины", - говорится в сообщении. По словам директора центра Игоря Казарезова, подготовку педагогов проведут опытные инструкторы, многие из которых являются ветеранами боевых действий, в том числе специальной военной операции. "Учителя приобретут необходимые компетенции для успешного преподавания нового предмета", - уточнил Казарезов. В рамках подготовки для педагогов предусмотрены занятия по отработке: сборки/разборки оружия, прицеливания и стрельбы из разных видов стрелкового оружия; техники передвижения на поле боя и алгоритма действий военнослужащих в бою; определения тактических свойств местности и их влияния на боевые действия; алгоритма поиска взрывоопасных предметов и действий при их обнаружении; упражнений по безопасной эксплуатации и пилотированию беспилотных авиационных средств; действий по оказанию первой помощи раненому на поле боя. В центре отметили, что с июня 2024 года педагоги проходят теоретический блок курсов повышения квалификации для преподавания нового предмета, который реализует Государственный университет просвещения в дистанционном формате в объеме 24 часов. "Педагоги, успешно освоившие этот модуль, перейдут к очной практической подготовке в объеме 24 часов по программе "Учебный предмет "Основы безопасности и защиты Родины", - рассказали в центре.

https://ria.ru/20240813/lineyki-1965831963.html

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россия, общество, образование - общество