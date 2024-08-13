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В РХБЗ рассказали о применении Киевом отравляющих веществ
В РХБЗ рассказали о применении Киевом отравляющих веществ - РИА Новости, 13.08.2024
В РХБЗ рассказали о применении Киевом отравляющих веществ
Киевский режим применял отравляющие вещества, которые относятся к тем, что использовали нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны, заявил начальник... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:34
2024-08-13T14:34
2024-08-13T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
украина
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киевский режим применял отравляющие вещества, которые относятся к тем, что использовали нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Звезда". "Были зафиксированы случаи с применением ряда химических соединений, относящиеся к классу отравляющих веществ, которые применяли немцы в газовых камерах", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240711/vsu-1958972838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, украина, вторая мировая война (1939-1945)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Украина, Вторая мировая война (1939-1945)
В РХБЗ рассказали о применении Киевом отравляющих веществ
РХБЗ: ВСУ применяли те же отравляющие вещества, что и нацисты в газовых камерах