https://ria.ru/20240813/veschestva-1965937481.html

В РХБЗ рассказали о применении Киевом отравляющих веществ

В РХБЗ рассказали о применении Киевом отравляющих веществ - РИА Новости, 13.08.2024

В РХБЗ рассказали о применении Киевом отравляющих веществ

Киевский режим применял отравляющие вещества, которые относятся к тем, что использовали нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны, заявил начальник... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:34

2024-08-13T14:34

2024-08-13T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

игорь кириллов

войска рхбз

вооруженные силы рф

украина

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киевский режим применял отравляющие вещества, которые относятся к тем, что использовали нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Звезда". "Были зафиксированы случаи с применением ряда химических соединений, относящиеся к классу отравляющих веществ, которые применяли немцы в газовых камерах", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20240711/vsu-1958972838.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, украина, вторая мировая война (1939-1945)