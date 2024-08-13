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В Варшаве легковой автомобиль въехал в автобусную остановку - РИА Новости, 13.08.2024
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12:39 13.08.2024 (обновлено: 12:51 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/varshava-1965895197.html
В Варшаве легковой автомобиль въехал в автобусную остановку
В Варшаве легковой автомобиль въехал в автобусную остановку - РИА Новости, 13.08.2024
В Варшаве легковой автомобиль въехал в автобусную остановку
Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку в Варшаве, 10 человек ранены, сообщил журналистам представитель варшавской комендатуры Пожарной стражи Войцех... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:39
2024-08-13T12:51
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ВАРШАВА, 13 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку в Варшаве, 10 человек ранены, сообщил журналистам представитель варшавской комендатуры Пожарной стражи Войцех Капшиньский. "Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку на улице Воронича. Десять человек получили ранения, одного в настоящее время реанимируют", - сказал представитель Пожарной стражи. Часть пострадавших уже доставлены в госпиталя, на месте работают полицейские, спасатели и медики, добавил он.В свою очередь представитель воеводской станции скорой медицинской помощи Петр Овчарский сообщил журналистам, что несколько человек, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии."Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое, это три человека, в том числе ребенок трех с половиной лет. Состояние ребенка очень тяжелое. У него повреждение нижней челюсти, повреждение черепа, конечностей. Похожая ситуация у двух женщин, у которых повреждены нижние конечности, одна из них ранена также стеклом", - рассказал он.Говоря о происшествии, медик сообщил, что, по его информации, "автомобиль корейской марки на большой скорости врезался в автобусную остановку".
https://ria.ru/20240808/delo-1964931007.html
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в мире, варшава
В мире, Варшава
В Варшаве легковой автомобиль въехал в автобусную остановку

В Варшаве легковой автомобиль въехал в остановку, десять человек ранены

© Depositphotos.com / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Depositphotos.com / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку в Варшаве, 10 человек ранены, сообщил журналистам представитель варшавской комендатуры Пожарной стражи Войцех Капшиньский.
«
"Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку на улице Воронича. Десять человек получили ранения, одного в настоящее время реанимируют", - сказал представитель Пожарной стражи.
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Часть пострадавших уже доставлены в госпиталя, на месте работают полицейские, спасатели и медики, добавил он.
В свою очередь представитель воеводской станции скорой медицинской помощи Петр Овчарский сообщил журналистам, что несколько человек, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
"Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое, это три человека, в том числе ребенок трех с половиной лет. Состояние ребенка очень тяжелое. У него повреждение нижней челюсти, повреждение черепа, конечностей. Похожая ситуация у двух женщин, у которых повреждены нижние конечности, одна из них ранена также стеклом", - рассказал он.
Говоря о происшествии, медик сообщил, что, по его информации, "автомобиль корейской марки на большой скорости врезался в автобусную остановку".
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