https://ria.ru/20240813/ustinov-1965926694.html

Устинов прокомментировал заявление МАГАТЭ о пожаре на башне градирни ЗАЭС

Устинов прокомментировал заявление МАГАТЭ о пожаре на башне градирни ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2024

Устинов прокомментировал заявление МАГАТЭ о пожаре на башне градирни ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока предоставило первичную, сугубо техническую оценку ситуации после пожара на башне градирни Запорожской... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:09

2024-08-13T14:09

2024-08-13T14:09

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россия

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ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока предоставило первичную, сугубо техническую оценку ситуации после пожара на башне градирни Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Как сообщил ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук, инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. В ночь на вторник МАГАТЭ выпустило заявление по итогам посещения поврежденной башни градирни. "Комментируя заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси от 12 августа по итогам посещения экспертами Агентства градирни Запорожской АЭС, подвергшейся ударам украинских дронов, необходимо иметь в виду, что это первичная, сугубо техническая оценка ситуации. Важно, что она была подготовлена оперативно после того, как российская сторона предоставила соответствующий доступ специалистам Агентства", - заявил Устинов. При этом дипломат указал на то, что эта оценка в содержательном плане "не дотягивает до ожиданий" российской стороны. "В ней не содержится ничего, что указывало бы на украинскую сторону в качестве виновника произошедшего. Однако, опять же, речь идет о технической оценке по горячим следам", - пояснил и.о. постпреда РФ. В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В ней содержатся важные элементы. Дезавуируются украинские спекуляции относительно того, что Россия сама подожгла на градирне покрышки. Указывается на маловероятность того, что источник возгорания находился в основании градирни, и что основной ущерб был нанесен внешней стороне сооружения на высоте десяти метров. Это явное свидетельство того, что первопричиной возгорания вряд ли могло быть что-либо иное, нежели удар дрона.

https://ria.ru/20240813/aes-1965857778.html

https://radiosputnik.ru/20240812/zhurova-1965773386.html

https://ria.ru/20240812/bashnja-1965709084.html

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россия, запорожская область, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс