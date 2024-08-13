https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965988159.html
Руководство Управлением морской политики возложили на помощника президента
Руководство Управлением морской политики возложили на помощника президента - РИА Новости, 13.08.2024
Руководство Управлением морской политики возложили на помощника президента
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому общее руководство Управлением по вопросам национальной морской политики возложено на помощника... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:21
2024-08-13T17:21
2024-08-13T17:21
владимир путин
николай патрушев
сергей вахруков
россия
политика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому общее руководство Управлением по вопросам национальной морской политики возложено на помощника президента РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Общее руководство деятельностью Управления осуществляет помощник президента Российской Федерации в соответствии с распределением обязанностей между должностными лицами Администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе. Вопросы национальной морской политики курирует помощник президента РФ Николай Патрушев. Управление президента РФ по вопросам национальной морской политики возглавляет Сергей Вахруков.
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владимир путин, николай патрушев, сергей вахруков, россия, политика
Владимир Путин, Николай Патрушев, Сергей Вахруков, Россия, Политика
Руководство Управлением морской политики возложили на помощника президента
Руководство Управлением морской политики возложили на помощника президента РФ