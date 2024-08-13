https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965988159.html

Руководство Управлением морской политики возложили на помощника президента

Руководство Управлением морской политики возложили на помощника президента - РИА Новости, 13.08.2024

Руководство Управлением морской политики возложили на помощника президента

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому общее руководство Управлением по вопросам национальной морской политики возложено на помощника... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:21

2024-08-13T17:21

2024-08-13T17:21

владимир путин

николай патрушев

сергей вахруков

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885660660_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_042d1baa2d68b0c78bd9d257c5dab7c5.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому общее руководство Управлением по вопросам национальной морской политики возложено на помощника президента РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Общее руководство деятельностью Управления осуществляет помощник президента Российской Федерации в соответствии с распределением обязанностей между должностными лицами Администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе. Вопросы национальной морской политики курирует помощник президента РФ Николай Патрушев. Управление президента РФ по вопросам национальной морской политики возглавляет Сергей Вахруков.

https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965987693.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, николай патрушев, сергей вахруков, россия, политика