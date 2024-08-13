https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965984898.html
Управление по морской политике будет проводить экспертизу законопроектов
Управление по морской политике будет проводить экспертизу законопроектов - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по морской политике будет проводить экспертизу законопроектов
Управление президента РФ по национальной морской политике сможет проводить экспертизу законопроектов и проектов договоров в своей сфере, следует из Положения об РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:11
2024-08-13T17:11
2024-08-13T17:11
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике сможет проводить экспертизу законопроектов и проектов договоров в своей сфере, следует из Положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными функциями Управления являются... проведение, в том числе по поручению президента РФ или руководителя администрации президента РФ, экспертизы проектов федеральных законов, проектов межгосударственных и межправительственных договоров РФ, проектов указов и распоряжений президента РФ по вопросам, относящимся к ведению Управления", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965983900.html
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Управление по морской политике будет проводить экспертизу законопроектов
Управление по морской политике будет проводить экспертизу законов в своей сфере
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике сможет проводить экспертизу законопроектов и проектов договоров в своей сфере, следует из Положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики.
Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина
размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Основными функциями Управления являются... проведение, в том числе по поручению президента РФ или руководителя администрации президента РФ, экспертизы проектов федеральных законов, проектов межгосударственных и межправительственных договоров РФ, проектов указов и распоряжений президента РФ по вопросам, относящимся к ведению Управления", - говорится в документе.