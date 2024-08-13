https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965984898.html

Управление по морской политике будет проводить экспертизу законопроектов

Управление по морской политике будет проводить экспертизу законопроектов - РИА Новости, 13.08.2024

Управление по морской политике будет проводить экспертизу законопроектов

Управление президента РФ по национальной морской политике сможет проводить экспертизу законопроектов и проектов договоров в своей сфере, следует из Положения об РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:11

2024-08-13T17:11

2024-08-13T17:11

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике сможет проводить экспертизу законопроектов и проектов договоров в своей сфере, следует из Положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными функциями Управления являются... проведение, в том числе по поручению президента РФ или руководителя администрации президента РФ, экспертизы проектов федеральных законов, проектов межгосударственных и межправительственных договоров РФ, проектов указов и распоряжений президента РФ по вопросам, относящимся к ведению Управления", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965983900.html

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владимир путин, россия, политика